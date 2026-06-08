کشف ۳۰۰ کیلو میگوی قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح این خبر اظهارکرد: مرزبانان این پایگاه از خروج یک محموله میگوی قاچاق به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس مطلع و اقدامات لازم برای دستگیری قاچاقچیان را آغاز کردند.

سرهنگ میرعالی افزود: مرزبانان با استفاده از منابع اطلاعاتی موفق شدند شناور را در دریا شناسایی و در یک اقدام ضربتی آن را توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این عملیات گفت: در بازرسی از شناور توقیفی ۳۰۰ کیلو میگوی قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: کارشناسان ارزش این محموله کشف شده را ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بر آورد کرده اند.