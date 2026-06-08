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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

کشف ۳۰۰ کیلو میگوی قاچاق در میناب

کشف ۳۰۰ کیلو میگوی قاچاق در میناب

میناب- فرمانده پایگاه دریابانی میناب از توقیف یک فروند شناور حامل ۳۰۰ کیلوگرم میگوی قاچاق در این شهرستان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح این خبر اظهارکرد: مرزبانان این پایگاه از خروج یک محموله میگوی قاچاق به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس مطلع و اقدامات لازم برای دستگیری قاچاقچیان را آغاز کردند.

سرهنگ میرعالی افزود: مرزبانان با استفاده از منابع اطلاعاتی موفق شدند شناور را در دریا شناسایی و در یک اقدام ضربتی آن را توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در خاتمه با اشاره به دستگیری یک نفر متهم در این عملیات گفت: در بازرسی از شناور توقیفی ۳۰۰ کیلو میگوی قاچاق را کشف کنند.

وی افزود: کارشناسان ارزش این محموله کشف شده را ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بر آورد کرده اند.

کد مطلب 6853784

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