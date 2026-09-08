متخلفان قطع درختان بلوط منطقه حفاظت شده «قالی کوه» دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان الیگودرز در حوزه استحفاظی و منطقه حفاظت‌شده «قالی کوه»، یک گروه از متخلفان قطع اشجار که اقدام به قطع درختان کهن‌سال بلوط می‌کردند در حین ارتکاب به جرم، شناسایی و دستگیر شدند.

در جریان این عملیات، یک دستگاه اره‌برقی به‌عنوان ادوات مورداستفاده متخلفان کشف و ضبط شد.

متخلفان پس از تشکیل پرونده و تنظیم صورت‌جلسه اولیه، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست با گشت و کنترل مستمر، با هرگونه تخریب و تعرض به عرصه‌های طبیعی و زیست‌محیطی برخورد قانونی خواهند کرد.

اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان از دوستداران محیط‌زیست درخواست دارد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.