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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

متخلفان قطع درختان بلوط منطقه حفاظت شده «قالی کوه» دستگیر شدند

متخلفان قطع درختان بلوط منطقه حفاظت شده «قالی کوه» دستگیر شدند

خرم‌آباد - متخلفان قطع درختان بلوط منطقه حفاظت شده «قالی کوه» شهرستان الیگودرز دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان الیگودرز در حوزه استحفاظی و منطقه حفاظت‌شده «قالی کوه»، یک گروه از متخلفان قطع اشجار که اقدام به قطع درختان کهن‌سال بلوط می‌کردند در حین ارتکاب به جرم، شناسایی و دستگیر شدند.

در جریان این عملیات، یک دستگاه اره‌برقی به‌عنوان ادوات مورداستفاده متخلفان کشف و ضبط شد.

متخلفان پس از تشکیل پرونده و تنظیم صورت‌جلسه اولیه، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست با گشت و کنترل مستمر، با هرگونه تخریب و تعرض به عرصه‌های طبیعی و زیست‌محیطی برخورد قانونی خواهند کرد.

اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان از دوستداران محیط‌زیست درخواست دارد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 6941022

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