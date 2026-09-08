به گزارش خبرنگار مهر،امیر یوسفی ظهر سه‌شنبه در نشست علمی و تخصصی نوآوری اجتماعی و توسعه اقتصادی ضمن قدردانی از تلاش‌های استانداری و دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی اظهار کرد: انتظار داریم موضوع توسعه اقتصادی و رفع موانع تولید با یک برنامه مشخص، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده دنبال شود.

وی افزود: بخش خصوصی آمادگی دارد همچون گذشته در کنار استانداری و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی استان همکاری کند و مشکلات و پیشنهادهای بخش خصوصی را به صورت منسجم و کارشناسی ارائه دهد.

سخنگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با تأکید بر ضرورت اثربخشی نشست‌های تخصصی اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی نباید تنها به بیان دیدگاه‌ها و سخنرانی محدود شود، بلکه باید زمینه‌ساز گفتگو، همکاری، ارائه راهکار و شکل‌گیری اقدامات عملی باشد.

یوسفی ادامه داد: امیدواریم با حضور اساتید، مدیران، مسئولان و فعالان اقتصادی در این نشست، گام مؤثری برای شناخت بهتر ظرفیت‌های نوآوری اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی استان برداشته شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: ایجاد بسترهای مناسب برای همکاری بیشتر میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و حرکت شتابان‌تر در مسیر توسعه استان باشد.

سخنگوی دولت و بخش خصوصی گلستان ابراز امیدواری کرد و گفت: امید است حاصل این نشست، آغازگر همکاری‌های مؤثر و اقدامات ارزشمند برای ساخت آینده‌ای پویا، خلاق و توسعه‌یافته برای استان گلستان باشد.

یوسفی خاطرنشان کرد: باید دست به دست هم دهیم تا با همدلی و همکاری، زمینه آبادانی و پیشرفت استان و میهن خود را فراهم کنیم.