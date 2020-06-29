به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست بررسی روند اجرای طرح‌های آبرسانی اظهار داشت: استان بوشهر با مشکلاتی در زمینه تأمین آب مورد نیاز روبرو است که برای رفع این مشکلات باید تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان استان بوشهر در کمیسیون انرژی جایگاه خوبی دارند اضافه کرد: برای رفع مشکلات حوزه آب استان بوشهر باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر در مجلس بیان کرد: برای رفع مشکل آب استان بوشهر به وزیر نیرو تذکر داده و پیشنهاداتی برای اعزام کارشناسان وزارت نیرو به استان بوشهر در زمینه بررسی آب آشامیدنی ارائه شد.

وی به اجرای طرح‌های مهم در رابطه با حل مشکلات آب استان اشاره کرد و افزود: عسلویه با مشکلات جدی در زمینه آب شرب روبرو است که یکی از راهکارها برای رفع این مشکل اجرای پروژه‌های آب شیرین‌کن جدید است.

احمدی تصریح کرد: آب تولیدی آب شیرین‌کن نور ویژه در پارس جنوبی کفاف نیاز مردم عسلویه نمی‌کند و قرار شد پروژه‌های آب شیرین‌کن جدید در عسلویه اجرا شود.

وی با تاکید بر تسریع در تکمیل و اجرای آب شیرین‌کن سیراف به جم ادامه داد: تکمیل پروژه آب شیرین‌کن سیراف - جم نیازمند هزار میلیارد ریال است که باید این اعتبارات تأمین و مشکل آب جم رفع شود.