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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

برپایی نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس در بندرعباس از فردا

برپایی نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس در بندرعباس از فردا

بندرعباس- معاون اداره کل صمت هرمزگان گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس از فردا چهارشنبه ۱۸ شهریور در محل دائمی نمایشگاه‌های بندرعباس گشایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی منش معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان گفت: در ۲۲۰ غرفه این نمایشگاه نوشت افزار، کیف، کفش، پوشاک، فرم مدارس و کالاهای مورد نیاز دانش آموزان عرضه می‌شود.

پیروی منش افزود: کالاهای در این نمایشگاه ۱۵ تا ۲۵ درصد پایینتر از قیمت بازار به فروش می‌رسد.

وی گفت: بیشتر کالاهای این نمایشگاه از تولیدات داخلی است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان گفت: شهروندان می‌توانند برای بازدید از نمایشگاه تا ۲۸ شهریور از ساعت ۱۶ و سی دقیقه تا ۲۲ و سی دقیقه به محل دائمی نمایشگاه بین المللی بندرعباس واقع در سه راه جهانبار مراجعه کنند.

کد مطلب 6941090

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