سامانه جامع پایش انرژی در کشور مستقر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: کشور به اندازه یک جمعیت ۱۳۰ میلیون نفری از انرژی، آب، برق و گاز برخوردار است، اما ناترازی موجود به نحوه مصرف، الگوهای مصرف و همچنین کمبود زیرساخت‌های لازم در حوزه تأسیسات برق و مکانیک در کاربری‌های مختلف بازمی‌گردد.

وی با اشاره به نقش مجموعه‌های استانی حوزه زنان و خانواده در اجرای برنامه‌های جدید، اظهار کرد: شروع برنامه‌ها همیشه دشوار است، اما این مجموعه‌ها می‌توانند در اجرای برنامه‌های پیش‌رو نقش مؤثری داشته باشند.

نصرتی موضوع این نشست را انرژی و نحوه استفاده و بهینه‌سازی مصرف سوخت عنوان کرد و افزود: در چند دهه گذشته در حوزه زیرساخت‌های مرتبط با تأسیسات برق و مکانیک در کاربری‌های مختلف غفلت شده است، اما اکنون با ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی، همراهی دولت و استفاده از ابزارهای تأمین مالی می‌توان از شرایط اضطراری موجود عبور کرد.

معاون وزیر کشور ادامه داد: با همراهی وزارتخانه‌های نفت و نیرو و تأکیدات رئیس‌جمهور، موفق شدیم طی یک برنامه یک‌ونیم‌ساله، «سامانه جامع پایش انرژی» را در سطح استانی و ملی در حوزه معاونت عمرانی مستقر کنیم.

وی با بیان اینکه تمام تشکیلات در سطوح استانی و ملی اطلاعات خود را در اختیار این سامانه قرار می‌دهند، گفت: اطلاعات چهار سال گذشته نیز در این سامانه وجود دارد و امکان مقایسه و کنترل مصرف از کوچک‌ترین بخش‌ها، از جمله دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، تا ادارات در سطوح استانی و ملی فراهم شده است.

نصرتی افزود: بر اساس این اطلاعات می‌توان اقدامات انجام‌شده برای بهینه‌سازی مصرف و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته از سوی بخش خصوصی را ارزیابی کرد و در مقابل، امتیازها و مشوق‌های لازم را برای اجرای برنامه‌های پایشی در نظر گرفت؛ همچنین باید مشخص شود چه تضمین‌ها و حمایت‌هایی می‌توان ارائه کرد تا این سرمایه‌گذاری‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی برای فصل سرما اظهار کرد: امیدواریم با همدلی و همراهی میان استان‌ها بتوانیم از شرایط اضطراری پیش‌رو در فصل سرما به نحو مطلوب عبور کنیم.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با تأکید بر ضرورت همبستگی استان‌ها گفت: اگر امروز استان‌های شمالی با بحران انرژی مواجه هستند، باید همه استان‌ها در کنار یکدیگر متحد و همدل حرکت کنند؛ همان‌طور که در گذشته هنگام بروز مشکلات در استان‌های جنوبی، سایر استان‌ها با حساسیت و همراهی ویژه وارد میدان شدند.

نصرتی خاطرنشان کرد: اکنون نیز باید با همین رویکرد عمل کنیم تا صنایع با مشکل مواجه نشوند، اشتغال تحت تأثیر قرار نگیرد و تأمین گاز بخش‌های خانگی، تجاری و اداری با اختلال روبه‌رو نشود.