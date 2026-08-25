به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی ظهر امروز سه شنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان کشوری و استانی جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری اظهار کرد: اگر قرار است کشور و جامعه بهدرستی توسعه پیدا کند، باید به آموزشوپرورش توجه ویژهای داشته باشیم زیرا بخش مهمی از آنچه امروز در جامعه داریم، از مدرسه، کلاس درس و تلاش معلمان شکل گرفته است.
وی افزود: معلم در شکلگیری آینده دانشآموز و در نهایت آینده جامعه نقشی تعیینکننده دارد. آموزشوپرورش نیز افزون بر آموزش، مسئولیت خطیر تربیت دانشآموزان را بر عهده دارد؛ تربیتی که در جامعه ما بر پایه آموزههای دینی و اسلامی شکل میگیرد.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به حمایتهای استانداری از حوزه تعلیم و تربیت بیان کرد: استانداری خوزستان و شخص استاندار، توجه ویژهای به مسائل آموزشوپرورش داشتهاند و در این مدت نشستهای متعددی با محوریت چالشها و نیازهای این حوزه برگزار شده است.
نجاتی در خصوص بازگشایی مدارس گفت: پروژه مهر در شهرستانهای خوزستان آغاز شده و هماهنگیهای لازم برای بازگشایی مدارس در حال انجام است تا سال تحصیلی جدید از اول مهر با شور و نشاط آغاز شود.
وی از ناصر علیفر، مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان، به عنوان مدیری فعال و پیگیر یاد کرد و افزود: رؤسای آموزشوپرورش مناطق و نواحی نیز برای فراهم کردن شرایط آغاز سال تحصیلی در حال فعالیت هستند و استانداری در این مسیر همراه مجموعه آموزشوپرورش خواهد بود.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان با اشاره به نقش فرهنگیان در آگاهیبخشی به دانشآموزان ادامه داد: معلمان ارتباط مستقیمی با جمعیت گستردهای از دانشآموزان دارند و در افزایش آگاهی نسل جدید نقش مهمی ایفا میکنند.
نجاتی عنوان کرد: کلاس درس، تجهیزات و فضای آموزشی هر کدام اهمیت دارند اما تربیت صحیح نیروی انسانی برای توسعه خوزستان از اهمیت بیشتری برخوردار است و این دو بخش باید در کنار یکدیگر پیش بروند.
وی با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی شیوههای آموزشی گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی آموزش و توسعه آموزشهای فنی و حرفهای، در آینده کشور و استان اثرگذار خواهد بود.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان افزود: با وجود شرایط سختی که کشور پشت سر گذاشت، روند اجرای پروژهها در خوزستان متوقف نشد و در هفته دولت بیش از یکهزار و ۷۰۰ پروژه با اعتباری حدود ۴۲ همت افتتاح میشود؛ همچنین حدود ۶ همت پروژه در مرحله کلنگزنی قرار دارد که بخشی از آنها مربوط به حوزه آموزشوپرورش است.
نجاتی در پایان با قدردانی از معلمان برگزیده و فرهنگیان خوزستان گفت: معلمان استان در شرایط دشوار گذشته با تلاش و مسئولیتپذیری خود نشان دادند که همگی شایسته تقدیر هستند.
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