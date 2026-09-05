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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۲

سهم تعاون در اقتصاد به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد

سهم تعاون در اقتصاد به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد

مدیرکل اداره کل تعاون استان تهران با اشاره به پیش‌بینی سهم ۲۵ درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه کشور در حوزه اقتصاد گفت: امروز این سهم به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ بیست و یکمین همایش تعاونی‌های برتر ملی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.

بهزاد سام دلیری، مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در بیست و یکمین همایش تعاونی‌های برتر ملی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه پنجم توسعه برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، اظهار کرد: متأسفانه به دلایل متعددی که نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است، این سهم تاکنون به ۱۰ درصد نیز نرسیده است. امروز ضرورت دارد با مدیریت و رویکرد حمایتی جدید در سطح وزارتخانه، بسترهای لازم برای نقش‌آفرینی مؤثرتر تعاونی‌ها فراهم شود.

حمل‌ونقل؛ شریان حیاتی اقتصاد و ضرورت هوشمندسازی

سام‌دلیری در ادامه با اشاره به نقش کلیدی بخش حمل‌ونقل در زنجیره تأمین، تولید و توزیع کشور، گفت: حمل‌ونقل، شریان ارتباطی اقتصاد است و در کشورهای توسعه‌یافته، این بخش با محوریت دانش‌افزایی، ایمنی و ارائه خدمات نوین به مشتریان، پیشران توسعه و رفاه اجتماعی است.

وی با ارائه آماری از این بخش، افزود: در حال حاضر ۲۷۹ تعاونی در حوزه حمل‌ونقل کالا و مسافر (درون‌شهری و برون‌شهری) فعال هستند که با مشارکت ۸۰ هزار عضو و سرمایه‌ای بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان (همت)، زمینه اشتغال ۷۰ هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

مدیرکل تعاون تهران تأکید کرد: برای دستیابی به یک سیستم حمل‌ونقل پویا، ایمن و اقتصادی، هوشمندسازی این حوزه از اولویت‌های اصلی است که امیدواریم با همکاری وزارت راه و شهرسازی محقق شود.

ظرفیت‌های عظیم تعاونی‌های صنعتی

سام‌دلیری همچنین به وضعیت تعاونی‌های صنعتی در کشور پرداخت و گفت: در سطح کشور ۱۹ هزار و ۳۸۱ تعاونی صنعتی با عضویت ۱۷۰ هزار نفر به ثبت رسیده که این شبکه بزرگ توانسته است حدود ۳۰ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند و سرمایه‌ای بالغ بر ۷۴۰ هزار میلیارد تومان را به گردش درآورد.

وی در خصوص ظرفیت‌های استانی تصریح کرد: در استان تهران نیز یک‌هزار و ۳۲۵ تعاونی صنعتی در گرایش‌های مختلف از جمله نساجی، پوشاک، صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و صنایع فلزی فعال هستند. فقط در ۵ رسته اول صنعتی این حوزه، شاهد ایجاد بیش از ۲۳۰ هزار فرصت شغلی هستیم.

تأکید بر حمایت مالی و نقش تعاونی‌ها در شرایط بحرانی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به نقش بی‌بدیل تعاونی‌ها در دوران‌های سخت و بحرانی (همچون جنگ تحمیلی) برای تأمین امنیت غذایی و دارویی مردم، بر لزوم حمایت‌های ویژه مالی تأکید کرد.

وی عنوان کرد: بسیاری از برندهای برتر کشوری در بخش تعاون فعال‌اند و شایسته است با هم‌افزایی بانک عامل بخش تعاون و دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های ویژه‌ای برای جذب سرمایه و تثبیت این تعاونی‌های صنعتی صورت گیرد تا شاهد جهش تولید و اشتغال‌زایی بیشتر در این بخش باشیم.

سام‌دلیری در پایان ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، مسیر برای توسعه بیش از پیش تعاونی‌ها در استان تهران و سراسر کشور هموار گردد.

کد مطلب 6937615
فاطمه امیر احمدی

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