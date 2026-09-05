به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ بیست و یکمین همایش تعاونیهای برتر ملی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل سالن اجلاس سران برگزار شد.
بهزاد سام دلیری، مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در بیست و یکمین همایش تعاونیهای برتر ملی با اشاره به هدفگذاری برنامه پنجم توسعه برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، اظهار کرد: متأسفانه به دلایل متعددی که نیازمند آسیبشناسی دقیق است، این سهم تاکنون به ۱۰ درصد نیز نرسیده است. امروز ضرورت دارد با مدیریت و رویکرد حمایتی جدید در سطح وزارتخانه، بسترهای لازم برای نقشآفرینی مؤثرتر تعاونیها فراهم شود.
حملونقل؛ شریان حیاتی اقتصاد و ضرورت هوشمندسازی
سامدلیری در ادامه با اشاره به نقش کلیدی بخش حملونقل در زنجیره تأمین، تولید و توزیع کشور، گفت: حملونقل، شریان ارتباطی اقتصاد است و در کشورهای توسعهیافته، این بخش با محوریت دانشافزایی، ایمنی و ارائه خدمات نوین به مشتریان، پیشران توسعه و رفاه اجتماعی است.
وی با ارائه آماری از این بخش، افزود: در حال حاضر ۲۷۹ تعاونی در حوزه حملونقل کالا و مسافر (درونشهری و برونشهری) فعال هستند که با مشارکت ۸۰ هزار عضو و سرمایهای بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان (همت)، زمینه اشتغال ۷۰ هزار نفر را فراهم کردهاند.
مدیرکل تعاون تهران تأکید کرد: برای دستیابی به یک سیستم حملونقل پویا، ایمن و اقتصادی، هوشمندسازی این حوزه از اولویتهای اصلی است که امیدواریم با همکاری وزارت راه و شهرسازی محقق شود.
ظرفیتهای عظیم تعاونیهای صنعتی
سامدلیری همچنین به وضعیت تعاونیهای صنعتی در کشور پرداخت و گفت: در سطح کشور ۱۹ هزار و ۳۸۱ تعاونی صنعتی با عضویت ۱۷۰ هزار نفر به ثبت رسیده که این شبکه بزرگ توانسته است حدود ۳۰ هزار فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند و سرمایهای بالغ بر ۷۴۰ هزار میلیارد تومان را به گردش درآورد.
وی در خصوص ظرفیتهای استانی تصریح کرد: در استان تهران نیز یکهزار و ۳۲۵ تعاونی صنعتی در گرایشهای مختلف از جمله نساجی، پوشاک، صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و صنایع فلزی فعال هستند. فقط در ۵ رسته اول صنعتی این حوزه، شاهد ایجاد بیش از ۲۳۰ هزار فرصت شغلی هستیم.
تأکید بر حمایت مالی و نقش تعاونیها در شرایط بحرانی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به نقش بیبدیل تعاونیها در دورانهای سخت و بحرانی (همچون جنگ تحمیلی) برای تأمین امنیت غذایی و دارویی مردم، بر لزوم حمایتهای ویژه مالی تأکید کرد.
وی عنوان کرد: بسیاری از برندهای برتر کشوری در بخش تعاون فعالاند و شایسته است با همافزایی بانک عامل بخش تعاون و دستگاههای اجرایی، حمایتهای ویژهای برای جذب سرمایه و تثبیت این تعاونیهای صنعتی صورت گیرد تا شاهد جهش تولید و اشتغالزایی بیشتر در این بخش باشیم.
سامدلیری در پایان ابراز امیدواری کرد که با همافزایی دستگاههای اجرایی و بانکها، مسیر برای توسعه بیش از پیش تعاونیها در استان تهران و سراسر کشور هموار گردد.
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