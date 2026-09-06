به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی عصر یکشنبه با اشاره به نشست مشترک با مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار کرد: تأمین زمین برای ساخت مسکن فرهنگیان در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن و با هدف حمایت از این قشر پیگیری می شود.
وی افزود: در این نشست بر ضرورت هماهنگی و هم افزایی دستگاههای مرتبط برای تسریع در فرآیند تأمین زمین و فراهم شدن زمینه اجرای طرح مسکن فرهنگیان تأکید شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین از بررسی روند احداث ۳۹ واحد آموزشی در سایت های نهضت ملی مسکن استان خبر داد و گفت: این طرح براساس تفاهمنامه منعقدشده میان اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در دستور کار قرار گرفته است.
حسینی طباطبایی ادامه داد: براساس این تفاهمنامه، سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی تأمین ۵۰ درصد منابع مالی احداث این واحدهای آموزشی را برعهده دارد.
وی با تأکید بر اهمیت تأمین همزمان مسکن و زیرساختهای آموزشی در سایت های نهضت ملی مسکن تصریح کرد: ایجاد فضاهای آموزشی متناسب با جمعیت ساکن در این سایتها از الزامات توسعه متوازن و فراهم کردن محیط مناسب برای سکونت خانوارهای متقاضی مسکن است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان خاطرنشان کرد: در همین راستا، ۶ مدرسه نیمهتمام مسکن مهر استان سمنان در دولت چهاردهم با تأمین ۱۰۰ درصدی اعتبار از سوی سازمان ملی زمین و مسکن تکمیل شد و میکوشیم زیرساختهای آموزشی متناسب با روند ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی نیز توسعه یابد.
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