اصغر کشوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر، اظهار کرد: در این سفر از بخش‌های آسیب‌دیده فرودگاه بوشهر از جمله سالن مسافری و سایت رادار بازدید شد و وزیر راه دستور داد این زیرساخت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کیفیتی بهتر از گذشته بازسازی شوند.

وی افزود: مراحل طراحی و اقدامات اولیه بازسازی انجام شده و پس از طی فرآیندهای اداری، عملیات اجرایی بازسازی سالن مسافری توسط شرکت فرودگاه‌ها آغاز خواهد شد تا فرودگاهی در شأن مردم استان بوشهر به بهره‌برداری برسد.

افتتاح ۳۴۰ واحد مسکونی

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن در برازجان بیان کرد: همزمان با سفر وزیر، ۳۴۰ واحد مسکونی تکمیل و افتتاح شد. این واحدها به صورت دو طبقه و با زیربنای ۱۰۰ مترمربع احداث شده و تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز شامل آب، برق، فیبر نوری و معابر آسفالت‌شده برای آن‌ها فراهم است.

کشوریان ادامه داد: با تأکید وزیر راه و شهرسازی بر تأمین خدمات روبنایی، ساخت یک مدرسه شش کلاسه در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر ۳۳ میلیارد تومان نیز در این سایت آغاز می‌شود تا همزمان با اسکان ساکنان به بهره‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه استان بوشهر از نظر اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی نهضت ملی مسکن در جایگاه پنجم کشور قرار دارد، گفت: تاکنون هزار و ۲۹۰ واحد مسکونی به بهره‌برداری رسیده و ۷۲۵ واحد دیگر نیز در برنامه اجرایی سال ۱۴۰۵ قرار دارد که تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

تکمیل پروژه‌های انبوه‌سازی

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده است با تأمین به‌موقع آورده متقاضیان، تمامی پروژه‌های باقی‌مانده انبوه‌سازی تا هفته دولت سال ۱۴۰۶ تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.

وی از آغاز عملیات اجرایی پروژه ۸۳۲ واحدی نهضت ملی مسکن در شهر بوشهر خبر داد و افزود: این پروژه در قالب بلوک‌های چهار طبقه و ۱۶ واحدی اجرا می‌شود و قرارداد آن با مدت ۳۰ ماه منعقد شده است. عملیات بهسازی خاک در مرحله نخست انجام خواهد شد و سپس ساخت واحدها آغاز می‌شود.

وضعیت پروژه راه‌آهن بوشهر

کشوریان درباره تأمین منابع مالی این پروژه‌ها نیز گفت: تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و مصوبه آن ابلاغ شده است. پس از ابلاغ بانک مرکزی به شبکه بانکی، پرداخت تسهیلات آغاز خواهد شد. البته تکمیل پروژه‌ها مستلزم پرداخت سهم آورده متقاضیان متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه است.

وی به پروژه راه‌آهن بوشهر اشاره کرد و گفت: قرارداد اجرای مسیر ریلی استان منعقد شده، اما مهم‌ترین چالش، تأمین منابع مالی است. در همین راستا تلاش‌هایی برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صنایع پتروشیمی استان در حال انجام است، هرچند تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر تأکید کرد: پروژه‌های ریلی استان در جریان جنگ اخیر هیچ‌گونه خسارتی ندیدند و روند پیگیری برای تأمین اعتبار و اجرای آن‌ها ادامه دارد.