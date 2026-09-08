به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ستوده‌فر براساس حکمی از سوی حامد جعفری، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به عنوان دبیر اجرایی این رویداد بین‌المللی منصوب شد.



ستوده‌فر، ریاست اداره هماهنگی امور مناطق و ریاست اداره مهندسی فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، قائم‌مقامی اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان و قائم‌مقامی دبیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را در کارنامه خود دارد.



سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان در اصفهان برگزار می‌شود.