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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

دبیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌ کودک معرفی شد

دبیر اجرایی سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌ کودک معرفی شد

اصفهان -امیرحسین ستوده‌فر براساس حکمی از سوی حامد جعفری، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به عنوان دبیر اجرایی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ستوده‌فر براساس حکمی از سوی حامد جعفری، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به عنوان دبیر اجرایی این رویداد بین‌المللی منصوب شد.

ستوده‌فر، ریاست اداره هماهنگی امور مناطق و ریاست اداره مهندسی فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، قائم‌مقامی اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان و قائم‌مقامی دبیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را در کارنامه خود دارد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان در اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6941216

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