برنامه دیدارهای شهرداری گرگان در سوپرلیگ غرب آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری قرعهکشی مرحله نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا و مشخص شدن گروه بندی ۸ تیم حاضر در این رقابتها، برنامه بازیهای این رقابتها نیز اعلام شد.
بر این اساس، برنامه بازی های شهرداری گرگان، نماینده ایران در گروه B مرحله نهایی سوپرلیگ غرب آسیا به شرح زیر است: یکشنبه ۵ مهر شهرداری گرگان- ساجس لبنان ساعت ۲۲:۱۵ سهشنبه ۷ مهر شهرداری گرگان- العربی قطر ساعت ۱۸:۱۵ پنجشنبه ۹ مهر شهرداری گرگان - الاولا ساعت ۱۸:۱۵ مرحله نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا با حضور ۸ تیم از چهارم تا دوازدهم مهر در لبنان برگزار خواهد شد.
نظر شما