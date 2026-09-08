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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

برنامه دیدارهای شهرداری گرگان در سوپرلیگ غرب آسیا اعلام شد

برنامه دیدارهای شهرداری گرگان در سوپرلیگ غرب آسیا اعلام شد

بر اساس برنامه زمان‌بندی مرحله نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا، تیم شهرداری گرگان نخستین دیدار خود در این مرحله را برابر ساجس لبنان برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری قرعه‌کشی مرحله نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا و مشخص شدن گروه بندی ۸ تیم حاضر در این رقابت‌ها، برنامه بازی‌های این رقابت‌ها نیز اعلام شد.

بر این اساس، برنامه بازی های شهرداری گرگان، نماینده ایران در گروه B مرحله نهایی سوپرلیگ غرب آسیا به شرح زیر است: یکشنبه ۵ مهر شهرداری گرگان- ساجس لبنان ساعت ۲۲:۱۵ سه‌شنبه ۷ مهر شهرداری گرگان- العربی قطر ساعت ۱۸:۱۵ پنجشنبه ۹ مهر شهرداری گرگان - الاولا ساعت ۱۸:۱۵ مرحله نهایی سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا با حضور ۸ تیم از چهارم تا دوازدهم مهر در لبنان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6941247

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