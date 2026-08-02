آغاز برداشت مکانیزه برنج در ۳۱۵۰ هکتار از شالیزارهای آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه آیین برداشت مکانیزه برنج در شالیزارهای آستارا اظهار کرد: نخستین مرحله برداشت مکانیزه برنج امروز در شالیزارهای این شهرستان آغاز شد و کشاورزان وارد فصل برداشت محصول شدند.

فرماندار آستارا با اشاره به گستره اراضی زیرکشت برنج در آستارا اظهار کرد: امسال از مجموع هفت هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی شهرستان آستارا، ۳ هزار و ۱۵۰ هکتار شالیزارهای شهرستان زیر کشت برنج قرار داشت و عملیات برداشت با استفاده از ۲۸ دستگاه کمباین انجام خواهد شد.

وی افزود: نخستین مرحله برداشت امسال به صورت نمادین در سطح ۲ هکتار و با رقم پرمحصول و باکیفیت هاشمی انجام شد که نشان‌دهنده آمادگی کامل کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت فصل برداشت است.

درمانی با اشاره به شرایط مناسب رشد و تولید برنج در سال جاری گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۵ هزار تن شلتوک و ۱۰ هزار تن برنج سفید که عمدتاً رقم هاشمی است از مزارع شالیزاری آستارا برداشت شود.

وی تأکید کرد: برداشت مکانیزه علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، سرعت کار و کیفیت محصول نهایی را نیز افزایش می‌دهد و تلاش ما حمایت از کشاورزان برای توسعه این شیوه نوین برداشت است.