به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها از وقوع سانحه برای یک فروند کشتی باری حامل محموله‌های صادراتی ایران در نزدیکی مسیر دریایی این شهرستان خبر داد و گفت: با اعلام شرایط اضطراری، واحد عملیات دریایی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا بلافاصله وارد عمل شده و روند ایمن‌سازی و امدادرسانی به کشتی آسیب‌دیده آغاز شده است.

وی با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: یک فروند کشتی باری که از بندر انزلی به مقصد یکی از بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر بارگیری شده بود، شب گذشته در نزدیکی مسیر دریایی آستارا به دلیل شرایط نامناسب جوی دچار سانحه شد.

فرماندار آستارا با بیان اینکه این کشتی حامل محموله‌های باری و صادراتی از ایران بوده است، افزود: بارش شدید باران، وزش بادهای تند، ارتفاع موج و مواج بودن شدید دریا موجب شد کشتی در زمان عبور از محدوده مرزی دریایی آستارا دچار مشکل فنی و عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه بارگیری این کشتی در بندر انزلی انجام شده بود، خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از اعلام وضعیت اضطراری، واحد عملیات دریایی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا وارد عمل شد و عملیات امدادرسانی و ایمن‌سازی کشتی را آغاز کرد.

درمانی درباره روند امدادرسانی توضیح داد: در حال حاضر عملیات در مرحله ایمن‌سازی بدنه و تجهیزات کشتی قرار دارد و پس از تکمیل این مرحله، شرایط برای پهلوگیری ایمن این شناور در اسکله شماره یک مجتمع بندری آستارا فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد و واحد عملیات دریایی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا با تمام ظرفیت در حال انجام وظیفه است تا وضعیت کشتی به حالت پایدار و قابل انتقال برسد.