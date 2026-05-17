شرایط پرداخت سود تضمینی ۳۰ درصدی به سهامداران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس تهران در اطلاعیه‌ای جزییات عرضه اوراق اختیار فروش تبعی «هم‌وطن» را اعلام کرد.

در اطلاعیه بورس تهران آمده است: پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۲۴ اردیبهشت امسال و مصوبه هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در خصوص انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سبد سهام، صندوق تثبیت بازار سرمایه در نظر دارد اوراق اختیار فروش تبعی سبد سهام را در نماد «هم‌وطن» با هدف حمایت از سهامداران حقیقی منتشر کند. عرضه اوراق فوق از روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت تا روز سه‌شنبه ۵ خرداد با شرایط زیر در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد.

۱- مشمولین طرح: تمامی اشخاص حقیقی (با لحاظ کدهای سبدگردانی (PRX) اشخاص حقیقی) که ارزش سبد پایه آن‌ها در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ حداکثر معادل ده میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) باشد. برای ارزش‌گذاری اوراق بهادار از قیمت پایانی ثبت شده در سامانه معاملات در تاریخ ۰۶/۱۲/۱۴۰۴ برای هر نماد استفاده خواهد شد.

۲- تعریف سبد پایه: سهام ثبت شده و قابل معامله در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به جزء بازار پایه و بازار توافقی فرابورس (بدون لحاظ سهام جایزه ثبت نشده، حق تقدم سهام، سهام توثیق، سهام توقیف، سهام متوقف در کل دوره ۱۸ ماهه طرح و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت) که در پایان روز ۶ اسفند ۱۴۰۴ در سبد سهام هر شخص حقیقی وجود دارد. ارزش سبد پایه با لحاظ قیمت پایانی تابلو معاملات در روز ۶ اسفند ۱۴۰۴ لحاظ می‌شود و سبد پایه ممکن است برای اشخاص حقیقی مختلف، متفاوت باشد.

۳- شرط اعتبار اوراق: شرط معتبر بودن اختیار فروش تبعی «هم‌وطن» در سررسید، عدم فروش سهام موجود در سبد پایه تا سررسید است (نگهداری سبد پایه تا سررسید). تعداد دارایی موجود از هر نماد در سبد پایه، ملاک محاسبات طی دوره خواهد بود. به شکلی که حین دوره تا سررسید اوراق، در انتهای هر روز باید تعداد سهام موجود در سبد سهام هر شخص حقیقی، بزرگتر مساوی تعداد سهام موجود در سبد پایه آن شخص در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴باشد (حق تقدم و سهام جایزه ثبت نشده در محاسبات درنظر گرفته نخواهد شد).

۴- تضمین بازده: ارزش اعمال برای هر کد معاملاتی به میزان ۱.۳ برابر ارزش سبد پایه وی خواهد بود. بنابراین بازدهی ۳۰ درصدی ارزش سبد پایه با رعایت بندهای این اطلاعیه تضمین خواهد شد.

۵- سرمایه‌گذارانی که واجد شرایط خرید اوراق «هم‌وطن» بوده و تمایل به استفاده از این اوراق دارند، باید در دوره عرضه نسبت به خرید تنها ۱ ورقه از اوراق مذکور اقدام نمایند. در صورت خرید اوراق «هم‌وطن» توسط سرمایه‌گذاران، سبد پایه برای ایشان مطابق بند ۲ درنظر گرفته خواهد شد.

۶- خرید بیش از ۱ ورقه از اوراق «هم‌وطن» برای هر کد معاملاتی مجاز نبوده و کارگزاران محترم باید اقدام لازم نسبت به رعایت این محدودیت را در سیستم‌های معاملاتی آنلاین خود اعمال نمایند. همچنین شرکت‌های کارگزاری موظف هستند موافقت مشتریان متقاضی خرید اوراق اختیار فروش هم‌وطن در خصوص مفاد مندرج در این اطلاعیه را در قالب توافق‌نامۀ کتبی یا الکترونیکی اخذ نموده و مستندات آن را نگهداری نمایند.

۷- تسویه اوراق اختیار فروش تبعی سبد سهام به شکل تسویه نقدی انجام خواهد شد.

۸- برای محاسبه مبلغ تسویه نقدی برای هر شخص مشمول، مراحل زیر طی خواهد شد:

- محاسبه بازده هر نماد با استفاده از شاخص آن نماد با فرمول: مقدار شاخص سهم در سررسید تقسیم بر مقدار شاخص سهم در روز ۶ اسفند ۱۴۰۴ منهای یک.

- محاسبه میانگین وزنی بازده هر شخص مشمول با استفاده از بازده هر نماد محاسبه شده در بند قبل. وزن هر نماد برابر است با ارزش دارایی شخص در آن نماد نسبت به ارزش دارایی کل سبد پایه.

- مابه‌التفاوت نرخ تضمین و میانگین وزنی بازده هر شخص مشمول، به شرط کوچکتر بودن میانگین وزنی بازده هر شخص از نرخ تضمین ۳۰ درصدی محاسبه می‌شود. در صورتی که میانگین وزنی بازده هر شخص از نرخ تضمین ۳۰ درصدی بیشتر باشد، مبلغ تسویه نقدی صفر خواهد بود.

- مبلغ تسویه نقدی برای هر شخص مشمول برابر است با، ارزش سبد پایه ضربدر مابه‌التفاوت نرخ تضمین ۳۰ درصدی و میانگین وزنی بازده سبد سهام آن شخص.

۹- احراز شرایط مشمولین طرح، بررسی شرایط اوراق مذکور و انجام محاسبات مبلغ تسویه نقدی برعهده شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و پرداخت مبلغ تسویه نقدی به حساب بانکی اشخاص از طریق سامانه سجام بر عهده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است.