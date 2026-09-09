محدودیت برق صنعت سیمان همچنان پابرجاست

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن سیمان، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تأمین برق صنایع سیمان اظهار کرد: صنایع سیمان همچنان با محدودیت برق مواجه هستند و ما پیگیر افزایش میزان برق تخصیصی هستیم. معمولاً در سال‌های گذشته با ورود به شهریورماه و خنک شدن هوا، معمولا با کاهش محدودیتهای تامین برق مواجه بودیم و از فرصت باقی‌مانده در شهریور و مهرماه، پیش از تشدید محدودیت‌های سوخت و مسائل دیگر، برای افزایش تولید و آماده شدن برای ورود به فصل سرما استفاده می‌کردیم.

وی افزود: امسال متأسفانه با کاهش تامین برق مواجه شدیم. هفته گذشته، روز دوشنبه، به یک‌باره با محدودیت ۹۰ درصدی مواجه شدیم. البته تلاش شد بخشی از این محدودیت برطرف شود. اما هنوز محدودیت برطرف نشده است.

دبیر انجمن سیمان ادامه داد: درخواست ما این بوده که از نیمه دوم شهریورماه وارد مرحله رفع محدودیت‌ها شویم، اما هنوز این امکان فراهم نشده و همچنان در محدودیت هستیم. مشخص نکرده‌اند که این محدودیت‌ها چه زمانی کاهش پیدا می‌کند.

الوندیان افزود: وزیر نیرو و مدیران وزارتخانه نیز در صداوسیما پیام مثبتی در خصوص کاهش محدودیتهای برق اطلاع رسانی و اظهار امیدواری کردند که قطعی برق نخواهیم داشت، اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم این است که محدودیت برق صنعت سیمان همچنان ادامه دارد.

وضعیت خرید برق از بورس انرژی

وی درباره وضعیت برق سبز و خرید برق از بورس انرژی نیز اظهار کرد: از اواخر خرداد و اوایل تیرماه که محدودیت‌های برق جدی شد، با نوسان شدید قیمت برق مواجه بودیم. قیمت برق از متوسط ۵ هزار تومان به متوسط ۱۵ هزار تومان رسید و به‌صورت لحظه‌ای حتی تا ۲۵ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد. البته در حال حاضر قیمت‌ها متعادل‌تر شده و در محدوده حدود ۵ تا ۷ هزار تومان در بورس انرژی معامله می‌شود.

الوندیان گفت: با این حال، به‌طور کلی صنعت سیمان به دلیل اینکه قیمت‌های سیمان تحت کنترل و نظارت است، فعلاً توان خرید گسترده برق از بورس انرژی را ندارد. تا زمانی که قیمت سیمان تحت کنترل‌های سختگیرانه باشد، خرید برق با قیمت آزاد برای صنعت سیمان امکان‌پذیر نیست.