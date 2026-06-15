به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، امروز در نشست خبری اظهار کرد: اعمال محدودیت ۸۵ درصدی برق در تیرماه عملاً صنعت سیمان را متوقف خواهد کرد و موجب نایاب شدن سیمان در بازار میشود. با میزان انرژی اختصاصیافته به این صنعت، عملاً امکان تولید از بین خواهد رفت. امیدواریم در این تصمیم تجدیدنظر شود. انجمن سیمان، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط بهطور مستمر در حال پیگیری موضوع هستند تا از بروز این وضعیت جلوگیری شود.
رشد ۹ درصدی تقاضا
وی افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، تقاضای سیمان در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد رشد داشته است. با توجه به توسعه بخش ساختمان و پروژههای زیرساختی، افزایش تقاضا امری طبیعی است و این رشد در آمار فروش و عرضه کالا نیز مشهود است. بنابراین اعمال محدودیتهای ۸۵ تا ۹۰ درصدی نه به مصلحت کشور است و نه با نیازهای بخش سازندگی همخوانی دارد. سیمان خمیرمایه توسعه و عمران کشور است و توقف تولید آن میتواند تبعات جدی به همراه داشته باشد.
محدودیت برق، شوک قیمتی به بازار تحمیل میکند
الوندیان ادامه داد: از خردادماه روند محدودیتهای برق آغاز شده و بهتدریج شدت گرفته است. امیدواریم در این زمینه بازنگری صورت گیرد. تا پایان اردیبهشتماه، با همراهی وزارت نیرو، وزارت صمت و دولت، توانستیم پاسخگوی تقاضای رو به رشد بازار باشیم و عرضه مناسبی در بورس کالا انجام شد؛ بهگونهای که کمبودی در بازار سیمان وجود نداشت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اضافه کرد: اگرچه برخی کارخانههای سیمان در جریان حملات اخیر آسیب دیدهاند، اما صنعت توانست تولید را حفظ کند. با این حال، روند محدودیتهای اعمالشده از سوی وزارت نیرو از خردادماه به بعد بهگونهای است که صنعت سیمان را در تأمین نیاز کشور با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
وی ادامه داد: صنعت سیمان حدود ۱۵۶۰ مگاوات برق قراردادی دارد، اما به دلیل شرایط تولید، متوسط مصرف آن حدود ۱۲۰۰ مگاوات است. محدودیتهای ۶۰ درصدی اعمالشده در خردادماه نیز بسیار نگرانکننده بود. سال گذشته در اوج مصرف، حدود ۶۵۰ تا ۷۵۰ مگاوات برق در اختیار صنعت قرار میگرفت. اگر روند فعلی ادامه یابد، نگرانی اصلی ما توقف تولید است؛ زیرا در صورت نبود برق کافی، امکان فعالیت خطوط تولید وجود نخواهد داشت.
الوندیان تصریح کرد: در شرایط فعلی تنها حدود ۴۰ درصد از ظرفیت تولید سیمان از محل کلینکر موجود و بدون نیاز به فعالیت کورهها قابل بهرهبرداری است. این موضوع میتواند زمینهساز افزایش غیرمتعارف قیمت سیمان شود. در بازار تهران نیز قیمتها در برخی موارد به بیش از سه برابر قیمت فروش کارخانه رسیده که بسیار نگرانکننده است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: ما طی بیش از دو هفته گذشته پیگیر این موضوع بودهایم تا حداقل برق معادل سال گذشته در اختیار صنعت قرار گیرد. پذیرش محدودیتها برای ما قابل درک است، اما شدت محدودیتهای فعلی قابل قبول نیست.
خرید برق از بازار آزاد فقط هزینه تولید را افزایش میدهد
وی افزود: در خصوص خرید برق از بازار آزاد نیز باید توجه داشت که این راهکار میتواند زمینهساز افزایش هزینهها و حتی بروز فساد شود. اعتقاد ما این نیست که کشور با کمبود مطلق برق مواجه است، بلکه مسئله این است که ۹۰ درصد برق مورد نیاز صنعت سیمان تأمین نمیشود و از تولیدکنندگان خواسته میشود برق را از بازار آزاد تهیه کنند. نتیجه چنین رویکردی چیزی جز افزایش قیمت تمامشده نخواهد بود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: قیمت برق در بورس انرژی از سطوح زیر ۲۰۰ تومان به حدود ۵۰۰ تومان رسیده است. اگر قرار است صنایع به سمت تأمین برق از بازار حرکت کنند، این اقدام باید در قالب یک برنامه مدون، تدریجی و با هماهنگی کامل با بخش صنعت انجام شود. تصمیمگیری درباره قطع ۹۰ درصد برق صنعت سیمان بدون حضور نمایندگان صنعت و وزارت صمت، شوک قیمتی جدی به بازار وارد خواهد کرد.
الوندیان گفت: طی سه سال اخیر محدودیتهای انرژی برای صنعت سیمان شدت بیشتری پیدا کرده است. سال گذشته نیز حدود ۱۰ روز بازار با کمبود شدید سیمان مواجه شد. با این حال، صنعت سیمان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و بهویژه نیروگاههای خورشیدی، فراتر از تکالیف قانونی خود عمل کرده است. همچنین در حوزه بازیافت حرارت نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده، هرچند هنوز تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.
از دیماه سال گذشته روند افزایش قیمت سوخت آغاز شد
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اضافه کرد: درباره آزادسازی قیمت انرژی نیز موضع صنعت روشن است؛ ما مخالف آزادسازی نیستیم، اما این اقدام باید تدریجی، با برنامه و همراه با هماهنگی انجام شود. قطع ناگهانی ۹۰ درصد برق صنایع قابل قبول نیست.
وی افزود: در اردیبهشتماه صنعت سیمان توانست با تأمین انرژی مورد نیاز، پاسخگوی رشد تقاضا باشد. اما از نیمه دوم خردادماه محدودیتهای جدید بهصورت رسمی ابلاغ و اجرایی شده و متوسط مصرف برق صنعت به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
الوندیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سوخت اشاره کرد و گفت: توسعه سبد انرژی در صنعت سیمان در دستور کار قرار دارد. استفاده از زغالسنگ در برخی مناطق کشور امکانپذیر است و برنامههایی برای بهرهگیری از آن تدوین شده است. با این حال، تاکنون هیچ کارخانه سیمانی در کشور به تجهیزات کامل مصرف زغالسنگ مجهز نشده است. نخستین پروژه در این زمینه با همکاری مجموعههای مرتبط انتخاب شده و امیدواریم به نتیجه برسد.
وی ادامه داد: از دیماه سال گذشته روند افزایش قیمت سوخت آغاز شد و در بهمن و اسفندماه شدت گرفت. با پیگیری وزارت صمت و انجمن سیمان، مصوبهای برای اصلاح قیمت سوخت در اسفندماه به تصویب رسید، اما تاکنون بهطور کامل اجرا نشده است.
قیمت سوخت باید بهصورت مقطوع و شفاف تعیین شود
دبیر انجمن سیمان همچنین درباره نحوه محاسبه قیمت مازوت گفت: صنعت سیمان مازوت را خریداری و مصرف میکند، اما پس از پایان سال با مابهالتفاوتهای سنگین مواجه میشود. در برخی موارد ارقام مطالبهشده به ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان میرسد که فشار زیادی بر شرکتها وارد میکند. انتظار ما این است که قیمت سوخت بهصورت مقطوع و شفاف تعیین شود تا امکان برنامهریزی اقتصادی برای واحدهای تولیدی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت تأمین پایدار سوخت افزود: در زمان قطع گاز، صنعت سیمان ناچار به استفاده از سوخت جایگزین است و افزایش هزینههای این بخش، هزینه تولید را بهشدت بالا میبرد.
الوندیان با تأکید بر نقش صنعت سیمان در اقتصاد کشور گفت: صنعت سیمان هم ارزشآفرین است، هم اشتغالزا و هم نقش مهمی در توسعه زیرساختها دارد. حذف یا محدود شدن این صنعت میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
تولید ۱۱.۳ میلیون تن سیمان در ۲ ماه
وی خاطرنشان کرد: مصرف ماهانه سیمان در کشور بیش از ۵ میلیون تن است و تولید نیز باید بهصورت مستمر ادامه داشته باشد. سال گذشته در برخی ماهها تولید از ۷ میلیون تن نیز فراتر رفت و همین موضوع به جبران کمبودهای مقطعی کمک کرد. امسال نیز حداقل انتظار ما تأمین برق در سطحی است که امکان تولید حداقل ۵ میلیون تن سیمان در ماه فراهم باشد.
به گفته الوندیان طی ۲ ماهه امسال ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیمان تولید شده که بیانگر رشد ۹.۶ درصدی است و تولید کلینکر نیز ۱۳ میلیون تن بوده که ۵ درصد کاهش را نشان می دهد.
صادرات از مرزهای شرقی و شمالی ادامه دارد
دبیر انجمن سیمان درباره صادرات نیز با بیان اینکه صادرات سیمان در سال میانگین ۱۳ میلیون تن است، گفت: صادرات سیمان به کشورهای منطقه از جمله عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه ادامه دارد و در برخی بازارها رشد صادرات نیز ثبت شده است اما با توجه به اتفاقات مربوط به جنگ صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس متوقف شد.
رشد ۴۰۰ درصدی قیمت «پاکت» سیمان
وی در پایان با اشاره به افزایش هزینههای جانبی تولید اظهار کرد: قیمت «پاکت» سیمان از حدود ۹ هزار تومان در ابتدای سال گذشته به حدود ۳۵ هزار تومان رسیده که افزایشی نزدیک به ۴۰۰ درصد را نشان میدهد. در حال حاضر قیمت متوسط سیمان پاکتی نیز نسبت به ماههای ابتدایی سال رشد قابل توجهی داشته است.
دبیر انجمن سیمان گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم سیمان پاکتی با ۴۹ درصد رش از ۲۶۰۰ تومان به ۳۹۵۰ تومان رسیده که بخش عمداین افزایش قیمتمربوط به بالا رفتن قیمت پاکت است؛ قیمت سیمان فلهای با ۳۰ درصد رشد از ۱۲ تومان به ۲۷۳ تومان رسیده است.
الوندیان تأکید کرد: سهم سیمان در هزینه ساختوساز بسیار محدود است. در هر متر مربع ساختمان بهطور متوسط حدود سه پاکت سیمان مصرف میشود و حتی با قیمتهای فعلی نیز سهم سیمان در هزینه نهایی ساخت ناچیز و کمتر از ۲ درصد است. بنابراین نباید به بهانه کنترل هزینه ساختمان، فشار مضاعفی به صنعت سیمان وارد شود.
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