اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، اظهار کرد: زمانی که ما یک جایگاه قانونی یعنی شورای عالی فضای مجازی را داریم، تشکیل چنین ستادی ضرورتی ندارد، چرا که اقدامات آن می‌تواند در تعارض با شورای عالی فضای مجازی باشد.

وی افزود: اساساً این کار یعنی تشکیل ستاد ساماندهی فضای مجازی بی‌قانونی است و خلاف جهت مسیر قانون محسوب می‌شود، مگر اینکه مجوزی برای تشکیل آن از سوی مقامات عالی کشور از جمله سران قوا اخذ شده باشد، یا تفویض اختیاری صورت گرفته باشد.

رنجبرزاده ادامه داد: اما اگر چنین ستادی در مقابل شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده باشد و اقداماتش موازی‌کاری با این شورا باشد، یعنی عملا این ستاد در نقطه مقابل جایگاه‌های قانونی است و حتماً مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان خواهد داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر آنچه دولت احساس می‌کند به آن نیاز دارد و ضرورتی برای ورود به آن وجود دارد، باید از مسیر مجلس و قانون دنبال شود، یعنی دولت لایحه بیاورد و کار را به سرانجام قانونی برساند، اما اگر بدون مجوز مجلس و قانون اقدامی را انجام دهد، مجلس به آن ورود خواهد کرد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که هر فرد یا هر یک از قوای سه‌گانه، به صورت جزیره‌ای عمل کنند و قوانین را نادیده بگیرند.