تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت کار در کمیسیون اجتماعی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل‌الله رنجبر در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۱۷ شهریور ماه) کمیسیون اجتماعی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در این جلسه موضوع طرح تحقیق و تفحص از وزارت کار که توسط احمد نادری از نمایندگان عضو کمیسیون در دستور کار قرار گرفته بود، مطرح شد و پس از ارائه توضیحات نماینده درخواست‌کننده تحقیق و تفحص، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحات خود درخصوص مواد تحقیق و تفحص را ارائه کرد.



سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: پس از اتمام توضیحات، موضوع تحقیق و تفحص که در ۱۰ ماده عملکردی مربوط به حوزه انتصابات، صندوق‌های بازنشستگی، حوزه اشتغال، خدمات بهزیستی، عملکرد بانک‌های ذی‌ربط، عملکرد هیئت‌های حل اختلاف، عملکرد بیمه عشایر در مناطق روستایی و همچنین عملکرد مالی وزارتخانه مطرح شده است، رای‌گیری شد و با ۱۴ رأی مثبت از مجموع ۱۷ عضو حاضر در جلسه به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسید تا برای طرح در صحن علنی، به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود.