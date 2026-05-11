به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران از اجرای ۱۴ پروژه بزرگ بهینه‌سازی مصرف گاز با عاملیت شرکت‌های کارور نوع ۲ خبر داد.

هژبر جوادی با اعلام این خبر گفت: در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌ها، با سرمایه‌گذاری ۳۹ هزار و ۵۶۱ میلیارد ریالی، سالانه ۲۴۹ میلیون مترمکعب گاز در استان مازندران صرفه‌جویی می‌شود که بیشترین سهم آن به بخش‌های فرهنگی و صنعتی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های کارور نوع ۲ به عنوان بازوی اجرایی بهینه‌سازی مصرف گاز، نقش مهمی در کاهش ناترازی انرژی و مدیریت مصرف در استان ایفا می‌کنند، این شرکت‌ها به ازای سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی که سبب صرفه جویی قابل اندازه‌گیری شود، گواهی صرفه‌جویی گاز دریافت می‌کنند.

جوادی این سازوکار را از عوامل افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی عنوان و تصریح کرد: اجرای کامل این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به مقدار ۳۹ هزار و ۵۶۱ میلیارد ریال انجام می‌شود که بیانگر اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکار گواهی صرفه‌جویی است.

وی در ادامه از اجرای ۱۳ پروژه الگوساز از سوی شرکت گاز استان مازندران هم‌زمان با فعالیت کارورها خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه در بخش‌های مختلف در حال اجراست.

هوشمندسازی و مانیتورینگ یکپارچه یک‌هزار واحد موتورخانه

مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران، هوشمندسازی و مانیتورینگ یکپارچه یک‌هزار واحد موتورخانه را از مهم‌ترین بخش این پروژه‌ها برشمرد و افزود: اجرای این طرح، ۸.۳۹ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی به همراه دارد. همچنین ۷۲ هزار اتصال مفصلی برای رفع نشتی گاز، تأمین و نصب شده اند، این پروژه به تنهایی از هدررفت ۸.۰۶ میلیون مترمکعب گاز جلوگیری می‌کند.

وی با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در کنار اقدام‌های فنی و عمرانی گفت: پویش آموزش گسترده بهینه‌سازی مصرف انرژی برای پنج هزار نفر از کارکنان، خانواده‌ها و مشترکان عمده برنامه‌ریزی شده است، زیرا فرهنگ‌سازی صحیح می‌تواند نتایج این طرح‌ها را در سال‌های آینده ماندگار کند.