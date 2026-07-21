وال استریت ژورنال: آمریکا در حفاظت از نظامیان خود در منطقه ناتوان است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» به چالش‌های بزرگی که نظامیان آمریکایی در حفاظت از سربازان خود در خاورمیانه، در سایه تداوم حملات موشکی و پهپادی ایران با آن مواجه شده‌اند، اشاره کرده و نوشت که واشنگتن نمی‌تواند حفاظت کامل از حدود ۵۰ هزار نظامی مستقر در منطقه را تضمین کند؛ آن هم در شرایطی که زرادخانه ایران متشکل از موشک‌های بالستیک و پهپادها، با وجود ضربات آمریکا، همچنان یک تهدید واقعی محسوب می‌شوند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در ۱۸ ژوئیه جاری اعلام کرد که دو نظامی آمریکایی در جریان حمله موشکی و پهپادی ایران به پایگاه آمریکایی «موفق السلطی» در اردن کشته شده‌ و یک تن دیگر مفقود شده است. این پایگاه یکی از مراکز حیاتی نیروهای آمریکایی در منطقه به شمار می‌رود.

این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که حملات ایران به این پایگاه، پادگان‌های مسکونی را هدف قرار داده که منجر به کشته شدن دو نظامی و مجروح شدن تعدادی دیگر شده است. همچنین جسد یک نظامی دیگر در این پایگاه پیدا شده که هویت او هنوز شناسایی نشده است. این آمار نشان‌دهنده حجم بالای تلفات نیروهای آمریکایی در مواجهه با حملات ایران است.

این در حالی است که شبکه سی ان ان آمریکا به نقل از منابع رسانه‌ای خود فاش کرد که پنتاگون، اعلام آمار تلفات نظامیان خود در جنگ با ایران را به بهانه دلایل امنیتی به تعویق می‌اندازد.

شبکه خبری آمریکایی سی ان ان مدعی شد که پنتاگون با هدف محافظت از بیش از ۵۰ هزار سرباز آمریکایی مستقر در خاورمیانه، اعلام آمار آسیب‌دیدگان جنگ با ایران را به تأخیر می‌اندازد و معتقد است که گزارش‌دهی فوری رسانه‌ای، «به دشمن برتری داده و نظامیان آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد.»

«شان پارنل»، سخنگوی رسمی پنتاگون در گفتگو با این شبکه مدعی شد که تأخیر در گزارش‌دهی در مورد تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ، برای حفاظت از بیش از ۵۰ هزار سرباز آمریکایی که در خاورمیانه مستقر هستند، ضروری است.