به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبدالهی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به بهره‌برداری از ۱۰ کیلومتر از محور بزرگراهی داراب–بندرعباس اظهار کرد: این قطعه با اعتباری بالغ بر ۸ هزار میلیارد ریال در حوزه شهرستان داراب اجرا شده و همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

وی با بیان اینکه محور داراب–بندرعباس از مسیرهای مهم ارتباطی فارس با جنوب کشور و بنادر جنوبی است، افزود: این محور در جابه‌جایی مسافر و کالا، ارتقای ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و تقویت ارتباطات اقتصادی منطقه نقش مهمی دارد.

تکمیل کریدور شیراز–فسا–داراب–بندرعباس

مدیرکل راه و شهرسازی فارس ادامه داد: محور داراب–بندرعباس در امتداد کریدور ارتباطی شیراز–فسا–داراب–بندرعباس قرار دارد و بخش عمده مسیر شیراز تا داراب طی سال‌های گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

عبدالهی با اشاره به در دست احداث بودن یکی از قطعات مسیر فسا–داراب گفت: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، عملیات اجرایی این قطعه نیز به‌زودی تکمیل خواهد شد.

وی اضافه کرد: تکمیل این محور موجب بهبود دسترسی شهرستان‌های شرقی و جنوبی فارس به شبکه اصلی حمل‌ونقل کشور شده و زمینه تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی این مناطق را فراهم می‌کند.

اجرای بیش از ۷۰۰ کیلومتر پروژه راهسازی در فارس

مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به گستردگی پروژه‌های راهسازی استان گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در نقاط مختلف فارس در دست اجراست و تکمیل این پروژه‌ها از اولویت‌های اصلی مجموعه راه و شهرسازی استان به شمار می‌رود.

عبدالهی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با اولویت‌بندی پروژه‌های شریانی و تأمین منابع مورد نیاز، روند اجرای طرح‌های راهسازی را شتاب بخشیده و بخش‌های بیشتری از محورهای مهم استان را به بهره‌برداری برسانیم.

وی بهره‌برداری از این ۱۰ کیلومتر را گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان داراب و استان فارس دانست و گفت: امیدواریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، قطعات باقی‌مانده این محور و سایر پروژه‌های اولویت‌دار استان نیز تکمیل و به بهره‌برداری برسد.