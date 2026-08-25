به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عبدالهی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به بهرهبرداری از ۱۰ کیلومتر از محور بزرگراهی داراب–بندرعباس اظهار کرد: این قطعه با اعتباری بالغ بر ۸ هزار میلیارد ریال در حوزه شهرستان داراب اجرا شده و همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه محور داراب–بندرعباس از مسیرهای مهم ارتباطی فارس با جنوب کشور و بنادر جنوبی است، افزود: این محور در جابهجایی مسافر و کالا، ارتقای ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و تقویت ارتباطات اقتصادی منطقه نقش مهمی دارد.
تکمیل کریدور شیراز–فسا–داراب–بندرعباس
مدیرکل راه و شهرسازی فارس ادامه داد: محور داراب–بندرعباس در امتداد کریدور ارتباطی شیراز–فسا–داراب–بندرعباس قرار دارد و بخش عمده مسیر شیراز تا داراب طی سالهای گذشته به بهرهبرداری رسیده است.
عبدالهی با اشاره به در دست احداث بودن یکی از قطعات مسیر فسا–داراب گفت: در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز، عملیات اجرایی این قطعه نیز بهزودی تکمیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: تکمیل این محور موجب بهبود دسترسی شهرستانهای شرقی و جنوبی فارس به شبکه اصلی حملونقل کشور شده و زمینه تسهیل جابهجایی کالا و مسافر و توسعه ظرفیتهای اقتصادی این مناطق را فراهم میکند.
اجرای بیش از ۷۰۰ کیلومتر پروژه راهسازی در فارس
مدیرکل راه و شهرسازی فارس با اشاره به گستردگی پروژههای راهسازی استان گفت: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در نقاط مختلف فارس در دست اجراست و تکمیل این پروژهها از اولویتهای اصلی مجموعه راه و شهرسازی استان به شمار میرود.
عبدالهی تأکید کرد: تلاش میکنیم با اولویتبندی پروژههای شریانی و تأمین منابع مورد نیاز، روند اجرای طرحهای راهسازی را شتاب بخشیده و بخشهای بیشتری از محورهای مهم استان را به بهرهبرداری برسانیم.
وی بهرهبرداری از این ۱۰ کیلومتر را گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای حملونقل شهرستان داراب و استان فارس دانست و گفت: امیدواریم با تأمین اعتبارات مورد نیاز، قطعات باقیمانده این محور و سایر پروژههای اولویتدار استان نیز تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
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