حقانی: رسانه باید روایتگر حقیقت و اثرگذار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین حقانی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاری مهر استان قزوین با اشاره به ضرورت بازنگری در نگاه انسان به زندگی و مفهوم موفقیت اظهار کرد: در این عالم میتوان یک نوع زندگی را بر اساس منطق منفعت تعریف کرد؛ یعنی هرچه دارایی، جایگاه، عنوان، امکانات و امتیازات فرد بیشتر باشد، او را موفقتر بدانیم.
وی افزود: در این نگاه، موفقیت با میزان دارایی، جایگاه شغلی، مدرک تحصیلی، موقعیت اجتماعی و سایر امتیازات دنیایی سنجیده میشود، اما زندگی در منطق الهی بر اساس «رزق» تعریف میشود و این دو نگاه تفاوت بسیار جدی با یکدیگر دارند.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین ادامه داد: اگر بخواهیم پیروزی، شکست، موفقیت و حتی عملکرد نظام اسلامی و زندگی شخصی خودمان را صرفاً با منطق دنیایی و مادی بسنجیم، بسیاری از اتفاقات برای ما بیمعنا میشود؛ چراکه ممکن است سالها تلاش کنیم و در مقطعی بخشی از دستاوردها را از دست بدهیم و تصور کنیم همه زحماتمان بیاثر شده است.
حقانی تصریح کرد: اما اگر تعریف انسان از زندگی و موفقیت را الهی کند، بسیاری از معادلات تغییر میکند و آنچه در نگاه مادی شکست تلقی میشود، ممکن است در منطق الهی مقدمه یک اثرگذاری بزرگتر باشد.
وی با بیان اینکه این نگاه در حوزه رسانه نیز باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر خبرنگار بخواهد خودش را صرفاً با معیارهای مادی و رایج رسانهای ارزیابی کند، ممکن است در مقایسه با خبرنگاران دیگر احساس کند جایگاه مناسبی ندارد، اما اگر مأموریت رسانهای خود را بر اساس وظیفه الهی تعریف کند، آن وقت معیارهای موفقیت تغییر میکند.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین افزود: خبرنگار باید از خودش بپرسد که برای چه چیزی خبر تولید میکند و قرار است این خبر چه اثری بر جامعه داشته باشد. صرف تولید خبر، اگر فاقد هدف و اثرگذاری باشد، ممکن است به یک کار عبث و بیثمر تبدیل شود.
رسانهای که حقیقت را روایت میکند
حقانی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در روایت وقایع عاشورا اظهار کرد: حضرت زینب(س) را میتوان یکی از بزرگترین روایتگران تاریخ دانست؛ چراکه پس از حادثه عاشورا، حقیقت آنچه اتفاق افتاده بود را با ادبیات و شیوهای اثرگذار برای جامعه روایت کرد.
وی ادامه داد: اگر حقیقت عاشورا روایت نمیشد، دشمن میتوانست روایت خودش را بر جامعه تحمیل کند، اما حضرت زینب(س) اجازه نداد روایت تحریفشده دشمن بر افکار عمومی غلبه کند.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: امروز نیز رسانه باید همین مأموریت را دنبال کند؛ یعنی در کنار اطلاعرسانی، حقیقت را ببیند، آن را درست روایت کند و اجازه ندهد دشمن روایت خود را جایگزین واقعیت کند.
حقانی با اشاره به نمونههایی از اثرگذاری رفتار و شهادت انسانها در جامعه گفت: گاهی یک انسان در دوران زندگی خود ممکن است آنگونه که باید دیده نشود، اما اتفاقی در زندگی او میتواند تبدیل به یک نقطه اثرگذار برای جامعه شود.
وی افزود: شهید حججی نمونهای از این واقعیت است؛ شهادت او به یک اتفاق اثرگذار اجتماعی تبدیل شد و نگاه بسیاری از مردم را تغییر داد. بنابراین نمیتوان اثرگذاری را فقط با معیارهای معمول و فوری سنجید.
جنگ رسانهای؛ میدان اصلی نبرد امروز
حقانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی امروز درگیر یک جنگ جدی رسانهای و تبلیغاتی است، گفت: یکی از چالشهای مهم ما این است که در میدان جنگ رسانهای نتوانستهایم به اندازه ظرفیت خودمان عمل کنیم.
وی افزود: دشمن در جنگ تبلیغاتی روایت میسازد، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد و حتی از یک اتفاق کوچک، یک تصویر بزرگ در ذهن جامعه ایجاد میکند؛ در مقابل، ما با وجود برخورداری از ظرفیتهای بسیار گسترده، گاهی در روایت کردن اتفاقات مهم دچار ضعف میشویم.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: ما در این میدان دست خالی نیستیم؛ ما هم حقیقت داریم، هم اعتقاد داریم و هم ظرفیتهای انسانی و رسانهای بسیار بزرگی در اختیار داریم. مسئله این است که باید این ظرفیت را فعال کنیم و رسانه را جدیتر بگیریم.
وی با اشاره به نقش رسانهها در شرایط جنگی اظهار کرد: در جنگ، همه ظرفیتها به میدان میآیند؛ نیروهای مسلح مأموریت خودشان را انجام میدهند، دستگاههای امنیتی عملیات خود را دنبال میکنند، نیروهای انتظامی در میدان حضور دارند و بخشهای مختلف هرکدام وظیفهای بر عهده دارند، اما بخشی از این نبرد اصلاً دیده نمیشود.
حقانی ادامه داد: در کنار همه این ظرفیتها، رسانه نیز یکی از بخشهای مهم و اثرگذار میدان است؛ خبرنگاران همان کسانی هستند که میتوانند اتفاقات را برای مردم روایت کنند، حقیقت را به جامعه منتقل کنند و اجازه ندهند روایت دشمن بر افکار عمومی مسلط شود.
«خبر» به تنهایی کافی نیست
وی با بیان اینکه خبرنگاران باید نسبت به مأموریت خود نگاه جدیتری داشته باشند، گفت: کار خبرنگار فقط این نیست که اتفاقی بیفتد، چند سؤال بپرسد، خبر را تنظیم کند و منتشر کند. اگر این چرخه بدون توجه به اثرگذاری ادامه پیدا کند، بخش مهمی از ظرفیت رسانه از دست میرود.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: باید بدانیم خبری که تولید میکنیم چه تغییری در جامعه ایجاد میکند، چه امیدی میآفریند، چه حقیقتی را روشن میکند و چه تصویری از واقعیت به مخاطب ارائه میدهد.
حقانی گفت: هزاران خبر ممکن است تولید شود و بازدیدهای زیادی هم داشته باشد، اما الزاماً به معنای اثرگذاری واقعی نیست. گاهی یک محتوای محدود و حتی یک روایت کوتاه میتواند بیش از صدها خبر رسمی بر ذهن و رفتار جامعه اثر بگذارد.
وی افزود: بنابراین باید از خودمان بپرسیم که آیا صرفاً در حال تولید محتوا هستیم یا در حال روایتسازی، جریانسازی و اثرگذاری نیز هستیم.
خبرنگاران؛ سربازان گمنام میدان روایت
حقانی با اشاره به شرایط جنگ تبلیغاتی موجود تأکید کرد: خبرنگاران در این میدان نقش بسیار مهمی دارند و نباید جایگاه خود را دستکم بگیرند.
وی گفت: ممکن است عملیات یک دستگاه امنیتی انجام شود و کسی دوربین را در محل آن عملیات نبیند، یا یک مأموریت مهم در سکوت انجام شود و حتی تصویری از آن منتشر نشود، اما نتیجه آن در جامعه دیده شود.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین ادامه داد: رسانه اما مأموریت متفاوتی دارد؛ رسانه باید بخش قابل روایت این اتفاقات را برای مردم روایت کند و تصویری واقعی، امیدبخش و دقیق از آنچه در کشور میگذرد ارائه دهد.
وی خطاب به خبرنگاران خبرگزاری مهر گفت: شما در جنگ رسانهای امروز نقش بسیار جدی دارید؛ نقشی که شاید حتی بیش از آن چیزی باشد که خودتان تصور میکنید.
حقانی افزود: اگر رسانه این مأموریت را جدی نگیرد، دشمن میدان روایت را در اختیار خواهد گرفت و در این صورت ممکن است واقعیتی که در میدان اتفاق افتاده، در ذهن مردم به شکل دیگری بازنمایی شود.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کار حرفهای رسانهای خاطرنشان کرد: باید همزمان دو مسئله را جدی بگیریم؛ حرفهای بودن در کار رسانه و داشتن نیت و هدف درست. رسانهای که حرفهای نیست، نمیتواند اثرگذار باشد و رسانهای که هدف و جهت مشخص ندارد نیز ممکن است ناخواسته در زمین روایت دشمن بازی کند.
سرپرست ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران خبرگزاری مهر گفت: خبرنگاران باید بدانند کاری که انجام میدهند، اگر با نیت درست و نگاه الهی همراه شود، میتواند اثرات بسیار بزرگی داشته باشد؛ حتی اگر نتیجه آن بلافاصله دیده نشود.
وی تأکید کرد: در جنگ رسانهای امروز، باید از تولید خبر صرف عبور کنیم و به سمت روایت حقیقت، امیدآفرینی، جریانسازی و اثرگذاری واقعی بر افکار عمومی حرکت کنیم.
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