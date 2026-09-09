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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۱

موتورسیکلت‌های فاقد مدارک و دارای صدای ناهنجار در گرمه توقیف شدند

موتورسیکلت‌های فاقد مدارک و دارای صدای ناهنجار در گرمه توقیف شدند

بجنورد-جانشین فرمانده انتظامی شهرستان گرمه گفت: مأموران پلیس راهور گرمه در اجرای طرح آرامش شهروندان، ۸ موتورسیکلت فاقد مدارک و دارای صدای ناهنجار را شناسایی و توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس جانشین فرمانده انتظامی شهرستان گرمه اظهار کرد: مأموران پلیس راهور شهرستان گرمه با حضور هدفمند در پارک‌ها و سطح شهر، طرح آرامش شهروندان را اجرا کردند و در این طرح ۸ دستگاه موتورسیکلت فاقد گواهینامه و مدارک، متخلف و دارای صدای ناهنجار را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: پلیس راهور با رصد نقاط پرتردد و تفریحی، با موتورسوارانی که با تخلفات خود آسایش عمومی را برهم می‌زنند برخورد کرده و این طرح‌ها برای حفظ آرامش و امنیت شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6941985

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