به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس جانشین فرمانده انتظامی شهرستان گرمه اظهار کرد: مأموران پلیس راهور شهرستان گرمه با حضور هدفمند در پارک‌ها و سطح شهر، طرح آرامش شهروندان را اجرا کردند و در این طرح ۸ دستگاه موتورسیکلت فاقد گواهینامه و مدارک، متخلف و دارای صدای ناهنجار را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: پلیس راهور با رصد نقاط پرتردد و تفریحی، با موتورسوارانی که با تخلفات خود آسایش عمومی را برهم می‌زنند برخورد کرده و این طرح‌ها برای حفظ آرامش و امنیت شهروندان با جدیت ادامه خواهد داشت.