معوقات فروردین ۲۱۰ هزار بازنشسته گیلانی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان مرتضوی اظهار کرد: در سال گذشته ماهانه حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مستمری در قالب تعهدات بلندمدت به جامعه هدف و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی در گیلان پرداخت می‌شد که این رقم با اعمال افزایش سالانه مستمری‌ها و اجرای متناسب‌سازی در ماه‌های اخیر به چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: احکام جدید مستمری‌بگیران در اواسط خردادماه صادر و پرداخت مستمری همان ماه بر اساس مبالغ جدید انجام شد که در مجموع پرداختی‌ها رشد ۵۰ درصدی را به همراه داشت.

مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان ادامه داد: مابه‌التفاوت مستمری فروردین و اردیبهشت‌ماه به دلیل کمبود نقدینگی و تأمین نشدن منابع مورد نیاز به مبلغ ۸۲ هزار میلیارد تومان در سطح کشور، در زمره معوقات بازنشستگان و مستمری‌بگیران قرار گرفت.

مرتضوی با اشاره به آغاز پرداخت معوقات فروردین‌ماه از نهم شهریورماه گفت: این فرآیند طی یک هفته انجام شد و به پایان رسید.

وی تصریح کرد: برای پرداخت معوقات فروردین‌ماه بیش از ۲۱۰ هزار نفر از مستمری‌بگیران گیلانی، یک‌هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت.

مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان همچنین از آماده‌سازی فهرست مستمری شهریورماه خبر داد و افزود: فهرست مستمری این ماه روز گذشته تأیید و برای انجام اقدامات لازم به منظور واریز متمرکز در سه روز پایانی ماه جاری، در اختیار ستاد قرار گرفت.

مرتضوی با بیان اینکه مجموع تعهدات بلندمدت تأمین اجتماعی گیلان در نیمه نخست سال جاری به حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، گفت: با لحاظ فهرست مستمری تهیه‌شده برای شهریورماه، این میزان تعهدات محقق می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حدود یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از این رقم مربوط به معوقات مابه‌التفاوت مستمری اردیبهشت‌ماه است که در زمره مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران قرار دارد و پس از تأمین اعتبار، در نخستین فرصت پرداخت خواهد شد.