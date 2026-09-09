کشت مارچوبه وارد الگوی کشت باغبانی همدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز فروزانفر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد سازمان جهاد کشاورزی برای توسعه محصولات کمآببر اظهار کرد: مارچوبه به دلیل ویژگیهای اقتصادی و نیاز آبی مناسب از سال ۱۴۰۴ به برنامه کشت باغبانی استان افزوده شده و توسعه آن در چارچوب الگوی کشت دنبال میشود.
وی با بیان اینکه کشت مارچوبه بهصورت قراردادی انجام میشود، افزود: شرکت پشتیبان ضمن تامین نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان مشاوره و نظارت فنی مراحل کاشت، داشت و برداشت را نیز بر عهده دارد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: محصول کشاورزان براساس قراردادهای پنج تا ۱۰ ساله از سوی شرکت پشتیبان خریداری میشود که با تضمین بازار فروش ریسک تولید را کاهش داده و اطمینان خاطر بهرهبرداران را افزایش میدهد.
وی سطح زیر کشت مارچوبه استان را بیش از ۱۱ هکتار اعلام کرد و گفت: بیش از هشت هکتار از این سطح در شهرستان نهاوند قرار دارد و شهرستانهای اسدآباد، ملایر و بهار در رتبههای بعدی کشت این محصول قرار دارند.
فروزانفر توسعه محصولات کمآببر و اقتصادی را از سیاستهای مهم بخش کشاورزی استان در راستای مدیریت مصرف آب، تنوعبخشی به الگوی کشت و افزایش بهرهوری منابع دانست و تاکید کرد: توسعه این محصولات ضمن کمک به پایداری تولید در شرایط محدودیت منابع آبی زمینه افزایش درآمد و تقویت پایداری اقتصادی بهرهبرداران کشاورزی استان را فراهم میکند.
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