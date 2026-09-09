کارگرنیا: مدیریت بحران رشت نیازمند برنامه‌ ریزی پیشگیرانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واثق کارگرنیا صبح چهارشنبه در نشست کمیسیون پیشگیری و مدیریت بحران مجمع شهرداران کلانشهرها در استانداری گیلان اظهار کرد: بحران معمولاً ناشی از وقوع یک حادثه ناگهانی نیست، بلکه نتیجه انباشت خردهمعضلاتی است که در صورت اتخاذ نشدن تصمیمات بهموقع، به بحرانهای جدی تبدیل میشوند.
وی با اشاره به ابعاد مختلف مدیریت بحران در رشت افزود: امروز حجم مسائل و چالشهای موجود در رشت به حدی رسیده که در صورت بیتوجهی، میتواند به بحرانهای جدی برای شهر تبدیل شود.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت یکی از این چالشها را معضل پسماند و لندفیل سراوان عنوان کرد و گفت: سراوان سالها به محل دفن زباله استان تبدیل شده و ساماندهی این مسئله نیازمند توجه و اقدامات جدی است.
کارگرنیا با قدردانی از تلاش مسئولان برای رفع مشکلات استان، به وضعیت رودخانههای گوهررود و زرجوب اشاره کرد و افزود: این رودخانهها از ظرفیتهای طبیعی ارزشمند گیلان به شمار میروند، اما متأسفانه به دلیل ضعف عملکردی و نبود مدیریت مناسب، به محل ورود آلایندههای خانگی و صنعتی تبدیل شدهاند.
وی فاضلاب شهر رشت را یکی دیگر از چالشهای مهم زیستمحیطی استان دانست و بیان کرد: وضعیت آبهای زیرزمینی و حجم بالای آن، یکی از مسائلی است که مدیریت فاضلاب در استان را با چالش مواجه کرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت در پایان بر ضرورت برنامهریزی منسجم برای پیشگیری و مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: امیدواریم با تقویت نگاه پیشگیرانه در مدیریت بحران و اتخاذ تصمیمات مسئولانه، شهری ایجاد کنیم که پیش از وقوع حوادث، آمادگی لازم برای مواجهه با آنها را داشته باشد.
نظر شما