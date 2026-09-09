خبرگزاری مهر، گروه استانها- فاطمه کریمی: محلات کمبرخوردار معمولاً نخستین جایی هستند که مسائل و مشکلات روزمره مردم در آن خود را نشان میدهد؛ از مشکلات معیشتی و آموزشی گرفته تا مسائل حوزه سلامت، آب و فاضلاب، آسیبهای اجتماعی و مطالبات قضایی.
در تاکستان، رزمایش جهادگران فاطمی ۶ تلاش کرده است با حضور مستقیم گروههای جهادی، مسئولان و کارشناسان دستگاههای مختلف، بخشی از این مسائل را در همان محلات دنبال کند؛ رویکردی که در آن، مردم به جای مراجعه به چندین دستگاه، امکان طرح بخشی از مشکلات خود را در قالب میزهای خدمت و حضور مسئولان در محله پیدا میکنند.
سرهنگ اکبر حیدری، جانشین فرمانده سپاه ناحیه امام علی(ع) تاکستان، درباره این رزمایش به خبرنگار مهر گفت: رزمایش جهادگران فاطمی ۶ از ۱۳ تا ۲۶ شهریورماه در حال برگزاری است و جهادگران بسیج سازندگی در قالب برنامههای مختلف به مردم خدمترسانی میکنند.
وی افزود: حضور جهادگران در محلات مختلف، بهویژه محلات کمبرخوردار، با برگزاری میزهای خدمت، ارائه بستههای معیشتی و کمکهای آموزشی از جمله برنامههای این رزمایش است.
حیدری ادامه داد: در آستانه آغاز سال تحصیلی نیز بخشی از اقدامات جهادگران به حمایت و کمکهای آموزشی اختصاص یافته تا در حد توان، نیازهای مردم در این حوزه پاسخ داده شود.
جانشین فرمانده سپاه ناحیه امام علی(ع) تاکستان با اشاره به استقبال مردم از برنامههای رزمایش جهادگران فاطمی ۶ بیان کرد: الحمدلله این رزمایش با استقبال بسیار خوب مردم عزیز مواجه شده و آنها خواهان استمرار برگزاری میزهای خدمت و برنامههای جهادی برای خدمت به ولینعمتان هستند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این برنامهها، حضور در کنار مردم، شناسایی نیازها و استفاده از ظرفیت گروههای جهادی برای ارائه خدمات و گرهگشایی از مسائل مردم است.
محلات کرامت؛ نقطه اتصال مردم و خدمات تخصصی
در میان برنامههای رزمایش، محلات کرامت شهرستان تاکستان نیز میزبان مجموعهای از خدمات تخصصی و مشاورهای شدهاند؛ خدماتی که از حوزه حقوقی و قضایی تا سلامت، خانواده، آب و فاضلاب و آموزش امداد و نجات را دربر میگیرد.
رقیه اسدی، مسئول پایگاه بعثت مردمی شهرستان تاکستان، با اشاره به برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی ۶ اظهار کرد: این رزمایش با محوریت تحت پوشش قرار دادن محلات کرامت شهرستان تاکستان و با هدف ارائه خدمات مختلف به مردم این مناطق در حال برگزاری است.
وی افزود: در این رزمایش تلاش شده است با استفاده از ظرفیت دستگاهها و گروههای تخصصی، مجموعهای از خدمات مورد نیاز مردم در حوزههای مختلف در اختیار آنها قرار گیرد.
اسدی با اشاره به بخشهای مختلف این برنامه بیان کرد: ارائه مشاوره حقوقی با حضور دادستان شهرستان تاکستان، بررسی مشکلات حوزه آب و رسیدگی به مسائل مرتبط با آب و فاضلاب، مشاوره خانواده، ویزیت رایگان توسط ماما، پاسخگویی به شبهات دینی و آموزش امداد و نجات از جمله خدماتی است که در محلات کرامت ارائه میشود.
مسئول پایگاه بعثت مردمی شهرستان تاکستان ادامه داد: حضور همزمان کارشناسان و مسئولان حوزههای مختلف در این رزمایش این امکان را فراهم کرده است که مردم بتوانند مسائل و دغدغههای خود را به صورت مستقیم مطرح کرده و برای پیگیری آنها از ظرفیتهای تخصصی موجود استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: محور اصلی این برنامه، حضور در میان مردم و ارائه خدمت در همان محلاتی است که نیازها و مسائل مختلفی دارند؛ به همین دلیل تلاش شده خدمات رزمایش متناسب با نیازهای واقعی مردم و در حوزههای متنوع ارائه شود.
اسدی گفت: رزمایش جهادگران فاطمی ۶ فرصتی برای همافزایی ظرفیتهای مختلف در مسیر خدمترسانی به مردم محلات کرامت شهرستان تاکستان است و در این چارچوب، خدمات تخصصی و عمومی در کنار یکدیگر ارائه میشود.
آموزش امداد برای روزهای سخت
در کنار خدمات عمومی و تخصصی، بخشی از برنامههای جهادگران به آموزشهایی اختصاص یافته که میتواند در شرایط خاص و بحرانی برای مردم کاربرد داشته باشد.
مرضیه رحمنی، از جهادگران حاضر در رزمایش جهادگران فاطمی ۶، با اشاره به حضور خود در این رزمایش اظهار کرد: امسال این توفیق را داشتم که به عنوان جهادگر و امدادگر، از طریق بسیج شهرستان تاکستان در رزمایش جهادگران فاطمی ۶ شرکت کنم.
وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی و آموزشی فعالیت دارد، افزود: شغل من معلمی است و به عنوان فرهنگی در این حوزه فعالیت میکنم و با توجه به اینکه دوره تربیت مربی امداد و کمکهای اولیه را گذراندهام، تلاش کردم در اجتماعات شبانه و شرایط خاص، تا حد امکان آموزشهای لازم و تمرینات مرتبط با امداد و کمکهای اولیه را به مردم ارائه کنم.
این جهادگر ادامه داد: در رزمایش امروز نیز با توجه به حضور جمعی از مسئولان، بخشی از نیازهای مردم مناطق کمبرخوردار مورد توجه قرار گرفت و خدماتی در این زمینه ارائه شد.
رحمنی با اشاره به فعالیت خود در بخش آموزشی و سلامت این رزمایش بیان کرد: به صورت مشخص، آموزشهای امداد و کمکهای اولیه در شرایط جنگی را ارائه کردم و در بخش سلامت نیز با انجام کنترل فشار خون بانوان، در حد توان در ارائه خدمات سلامت به مردم مشارکت داشتم.
وی خاطرنشان کرد: حضور جهادگران در چنین برنامههایی میتواند زمینهای برای ارائه آموزشهای کاربردی و خدمات مورد نیاز مردم، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، فراهم کند.
وقتی مطالبه مردم به میز دادستان میرسد
یکی از تفاوتهای این رزمایش با یک برنامه صرفاً خدماتی، حضور مسئولان دستگاههای مختلف و فراهم شدن امکان طرح مستقیم مطالبات مردم است؛ موضوعی که در حوزه قضایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
جاوید پورنگ، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان، با اشاره به ضرورت ارتباط مستقیم دستگاه قضایی با مردم اظهار کرد: مردم از قوه قضائیه انتظار دارند این قوه مردمی باشد و مسئولان قضایی با حضور در میان مردم، مشکلات، مسائل و مطالبات آنها را بشنوند و در جهت رفع مواردی که در حیطه وظایف دستگاه قضایی است، اقدام کنند.
وی افزود: یکی از سیاستهای قوه قضائیه، حضور مقامات قضایی در میان مردم و شنیدن بیواسطه سخنان و مطالبات آنهاست تا در مواردی که امکان اقدام وجود دارد، برای حل و رفع مسائل مطرحشده قدم برداشته شود.
دادستان تاکستان با اشاره به برخی سیاستهای قوه قضائیه ادامه داد: رفع اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پروندهها از جمله موضوعاتی است که مورد تأکید قرار دارد و اگر فردی پروندهای در دستگاه قضایی دارد و مدت زمان قابل توجهی از رسیدگی به آن گذشته است، حق دارد از دستگاه قضایی درباره روند رسیدگی و سرنوشت پرونده خود مطالبهگری کند.
پورنگ بیان کرد: دستگاه قضایی مکلف است نسبت به این موضوع پاسخگو باشد و روند پروندهها را پیگیری کند تا رسیدگیها در چارچوب قانون با سرعت بیشتری انجام شود.
وی در ادامه، پیشگیری از وقوع جرم و احقاق حقوق عامه را از دیگر محورهای فعالیت دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: بسیاری از موضوعاتی که مردم در محلات با آن مواجه هستند، از جمله مشکلات مربوط به معابر، روشنایی، گرانفروشی و برخی آسیبها و جرایم، در صورت انعکاس میتواند مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان از مردم خواست مسائل و مشکلات موجود در محلات را به دستگاه قضایی منتقل کنند و افزود: مردم میتوانند مواردی را که با حقوق عامه، امنیت و سلامت آنها ارتباط دارد، گزارش کنند تا دستگاه قضایی نسبت به مواردی که در حیطه وظایف آن قرار دارد، اقدام قانونی انجام دهد.
وی با اشاره به یکی از گزارشهای مردمی اخیر درباره وضعیت نامناسب یک واحد عرضه مواد غذایی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی درباره کیفیت نامناسب و بوی نامطبوع در یک محل عرضه مواد غذایی، موضوع مورد حساسیت دستگاه قضایی قرار گرفت و با توجه به ارتباط آن با سلامت و امنیت مردم، موضوع بررسی و واحد مذکور جمعآوری شد.
پورنگ تأکید کرد: گزارشهای مردمی در بسیاری از موارد میتواند به شناسایی مسائل مرتبط با حقوق عامه کمک کند و دستگاه قضایی نیز وظیفه دارد مواردی را که در حوزه مسئولیت آن قرار میگیرد، پیگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که هر جا مسئولان قضایی در میان مردم حضور پیدا میکنند، تا حد امکان گرهای از مشکلات مردم باز شود و مسائل و مطالبات مطرحشده در مسیر قانونی خود مورد بررسی قرار گیرد.
رزمایشی برای رساندن خدمت به نقطه نیاز
رزمایش جهادگران فاطمی ۶ در تاکستان، در مجموع تلاش دارد تصویری از یک خدمترسانی چندوجهی ارائه کند؛ خدمتی که از بسته معیشتی و کمک آموزشی آغاز میشود و تا آموزش امداد، کنترل فشار خون، مشاوره خانواده، خدمات حقوقی و پیگیری مسائل مرتبط با حقوق عامه ادامه پیدا میکند.
نکته قابل توجه در این میان، حضور همزمان گروههای جهادی، کارشناسان و مسئولان دستگاههای مختلف در محلات است؛ ظرفیتی که به مردم امکان میدهد بخشی از مشکلات خود را مستقیم با مسئول مربوط در میان بگذارند و برای موضوعاتی که نیازمند پیگیری تخصصی است، مسیر قانونی آن را دنبال کنند.
از نگاه برگزارکنندگان، هدف اصلی این اقدامات حضور در کنار مردم، شناسایی نیازهای واقعی و استفاده از ظرفیت گروههای جهادی و دستگاههای تخصصی برای گرهگشایی از مسائل مردم است؛ رویکردی که قرار است تا پایان برگزاری رزمایش در محلات مختلف شهرستان تاکستان دنبال شود.
در نهایت، جهادگران فاطمی ۶ را میتوان تلاشی برای نزدیکتر کردن خدمت به محل زندگی مردم دانست؛ از محلهای که نیاز به بسته معیشتی و کمک آموزشی دارد تا محلهای که مطالبهای در حوزه آب، سلامت، خانواده یا حقوق عامه دارد و انتظار دارد صدایش شنیده و مسئلهاش از مسیر قانونی پیگیری شود.
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