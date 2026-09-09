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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

جوی آرام در استان بوشهر تا یکشنبه؛ غبار محلی و مه صبحگاهی در راه است

جوی آرام در استان بوشهر تا یکشنبه؛ غبار محلی و مه صبحگاهی در راه است

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم جوی نسبتاً آرام تا روز یکشنبه خبر داد و گفت: غبار محلی، افزایش سرعت باد و مه صبحگاهی در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز یکشنبه وضعیت جوی نسبتا آرامی برای استان مورد انتظار است و در این مدت غبار محلی، در طول روز افزایش سرعت باد و در صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6942112

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