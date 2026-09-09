دستگیری ۲ نفر از عاملان تیراندازی در شهرستان خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رحیمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری مسلحانه منجر به جرح هشت نفر از شهروندان در اردیبهشت ماه سال جاری ، شناسایی عاملین اصلی در دستور کار پلیس اطلاعات شهرستان قرار گرفته که در این رابطه تعداد ۸ نفر دستگیر و ۲ نفر از عوامل اصلی تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: مامورین با انجام تحقیقات گسترده و رصد اطلاعاتی محل های تردد ایشان موفق شدند محل اختفای متهمین را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات منسجم پلیسی ، هر دونفر را دستگیر کنند .

سرهنگ رحیمی گفت: طی بازرسی از مخفیگاه متهمین یک قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف بکار رفته در درگیری کشف و متهمین با قرار مناسب روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی خرمشهر با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با کسانی که بخواهند آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند، با قاطعیت برخورد خواهد شد.