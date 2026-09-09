صنعت ساختمان موتور محرک تولید و اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات‌منش ظهر چهارشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه ساخت مسکن کارگری شرکت تولید کننده ترانس، با اشاره به اهمیت موضوع مسکن در سیاست‌های دولت، اظهار کرد: تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه کارگران و افرادی که فاقد مسکن هستند، یکی از مهم‌ترین موضوعات و برنامه‌های کشور و دولت است و باید از ظرفیت‌های موجود برای تسریع در خانه‌دار شدن این اقشار استفاده کرد.

وی با اشاره به جایگاه شرکت تولید کننده ترانس در صنعت کشور و استان زنجان افزود: حضور در جمع کارگران پرتلاش این مجموعه برای من افتخار است؛ چرا که شرکت تولید کننده ترانس یکی از مجموعه‌های صنعتی ریشه‌دار و پرافتخار استان محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از نیروی انسانی استان طی چند نسل در این مجموعه فعالیت کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه شرکت تولید کننده ترانس در آستانه پنجاهمین سال فعالیت خود در استان قرار دارد، تصریح کرد: این مجموعه صنعتی بخشی از تاریخ اقتصادی و صنعتی زنجان است و استمرار فعالیت و توسعه آن می‌تواند نقش مهمی در آینده صنعتی استان داشته باشد.

بیات‌منش ادامه داد: رویکرد مدیریت استان و مدیریت شرکت باید بر توسعه این صنعت و ورود به حوزه‌های جدید و راهبردی متمرکز باشد؛ از جمله موضوعاتی مانند نیروگاه‌های خورشیدی، خودروهای هیبریدی و سایر حوزه‌های مرتبط با انرژی که امروز از مسائل مهم کشور به شمار می‌روند.

وی همچنین بر ضرورت دیده شدن برند و هویت ایران‌ترانسفو در فضای شهری زنجان تأکید کرد و گفت: مجموعه‌ای با این قدمت و جایگاه، علاوه بر نقش اقتصادی، از نظر اجتماعی و هویتی نیز باید در شهر نمود داشته باشد و می‌توان با همکاری مدیریت شرکت و دستگاه‌های مربوط، برای ایجاد المان‌ها و نشانه‌هایی در سطح شهر که یادآور این مجموعه صنعتی باشند، اقدام کرد.

صنعت ساختمان؛ موتور محرک تولید و اشتغال

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان صنعت ساختمان را یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: ساخت مسکن صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه یک صنعت گسترده و کاملاً متکی بر ظرفیت‌های داخلی کشور است.

بیات‌منش با اشاره به سهم بالای مصالح و خدمات داخلی در ساخت واحدهای مسکونی افزود: بخش قابل توجهی از مصالح مورد استفاده در ساخت‌وساز در داخل کشور تولید می‌شود و در استان زنجان نیز ظرفیت مناسبی برای تأمین مصالح و نیروی انسانی مورد نیاز پروژه‌های ساختمانی وجود دارد.

وی گفت: حدود ۷۰ درصد هزینه ساخت یک ساختمان به مصالح و حدود ۳۰ درصد به نیروی انسانی و خدمات فنی و مهندسی مربوط می‌شود و بخش قابل توجهی از این زنجیره در داخل استان قابل تأمین است؛ بنابراین اجرای پروژه‌های مسکن می‌تواند علاوه بر خانه‌دار کردن کارگران، به رونق تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده در استان کمک کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با بیان اینکه ساخت هر واحد مسکونی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی ایجاد می‌کند، افزود: به عنوان نمونه، اجرای پروژه‌ای با حدود ۸۰۰ واحد مسکونی می‌تواند سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال و تحرک بخش‌های مختلف اقتصادی استان داشته باشد و آثار آن تنها محدود به حوزه مسکن نخواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با تأکید بر ضرورت توسعه طرح‌های مسکن کارگری در استان گفت: اجرای طرح مسکن کارگری شرکت ایران‌ترانسفو باید با جدیت دنبال شود تا این پروژه به الگویی برای تأمین مسکن کارگران سایر صنایع بزرگ استان تبدیل شود.

تأکید بر اجرای طرح مسکن کارگری

بیات‌منش با اشاره به سابقه طرح مسکن کارگری اظهار کرد: در سال‌های گذشته تفاهم‌هایی میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه مسکن کارگری شکل گرفت و در دولت شهید رئیسی نیز این موضوع به صورت جدی دنبال شد.

وی افزود: در استان‌هایی مانند خوزستان که صنایع بزرگ نفت، پتروشیمی و فولاد حضور دارند، اقدامات گسترده‌ای برای واگذاری زمین و اجرای پروژه‌های مسکن کارکنان و کارگران این صنایع انجام شد و تجربه این استان‌ها نشان داد که می‌توان از ظرفیت صنایع بزرگ برای حل بخشی از مسئله مسکن نیروی کار استفاده کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان ادامه داد: از ابتدای حضورم در استان، یکی از دغدغه‌های اصلی این بود که پروژه‌های مسکنی که از گذشته آغاز شده‌اند به سرانجام برسند و در کنار تکمیل طرح‌های موجود، پروژه‌های جدید مسکن کارگری نیز با جدیت دنبال شود.

بیات‌منش تصریح کرد: موضوع مسکن کارگری باید در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد و اجرای طرح ایران‌ترانسفو می‌تواند نقطه آغاز یک حرکت گسترده‌تر در این زمینه باشد.

وی با قدردانی از پیگیری‌های مدیریت شرکت ایران‌ترانسفو، اداره‌کل راه و شهرسازی و نمایندگان و مجموعه‌های مرتبط گفت: اگر پیگیری‌های مستمر مدیران و مجموعه‌های دخیل در این طرح نبود، رسیدن پروژه به مرحله فعلی به این سرعت امکان‌پذیر نبود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان تأکید کرد: تصویب مصوبات و صدور دستورها یک بخش کار است، اما مهم‌تر از آن، اجرای واقعی مصوبات و عبور از موانع اجرایی است و مدیریت استان در این مسیر در کنار شرکت ایران‌ترانسفو خواهد بود.

بیات‌منش افزود: برای این پروژه باید جلسات منظم برگزار شود و موضوعاتی مانند انتخاب پیمانکار، تأمین مالی، طراحی، نحوه اجرا و هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که برای پیشبرد پروژه، جلسات ماهانه با حضور مدیران و دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا مسائل پروژه در همان مراحل اولیه شناسایی و برطرف شود و روند ساخت با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

ضرورت انتخاب پیمانکار بر اساس قیمت تمام‌شده واقعی

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با تأکید بر اینکه انتخاب سازنده نباید صرفاً بر مبنای پایین‌ترین قیمت پیشنهادی انجام شود، اظهار کرد: در پروژه‌های بزرگ ساختمانی باید قیمت تمام‌شده واقعی، کیفیت، توان فنی و ظرفیت اجرایی پیمانکار همزمان مورد توجه قرار گیرد.

بیات‌منش افزود: وقتی پروژه در مقیاس بزرگ اجرا می‌شود، امکان ایجاد ظرفیت‌های تولیدی در محل پروژه و خرید مستقیم مصالح از تولیدکننده وجود دارد و این موضوع می‌تواند قیمت تمام‌شده را کاهش دهد.

وی افزود: به عنوان نمونه، در پروژه‌های بزرگ می‌توان با ایجاد بچینگ در محل کارگاه، بتن مورد نیاز پروژه را به صورت مستقیم تولید کرد و با حذف بخشی از هزینه‌های واسطه‌ای، قیمت تمام‌شده را کاهش داد. همین رویکرد درباره مصالحی مانند کاشی و سایر اقلام ساختمانی نیز قابل اجراست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان گفت: بنابراین در ارزیابی پیمانکار باید آنالیز دقیق قیمت مصالح، دستمزد، حمل‌ونقل، تجهیزات و سایر هزینه‌ها انجام شود تا در نهایت سازنده‌ای انتخاب شود که ضمن برخورداری از توان فنی، بتواند پروژه را با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب اجرا کند.

مسکن کارگری باید به یک محله باکیفیت تبدیل شود

بیات‌منش با تأکید بر اینکه هدف پروژه نباید صرفاً ساخت تعدادی واحد مسکونی باشد، گفت: این پروژه باید به یک محیط مناسب برای زندگی کارگران و خانواده‌های آنان تبدیل شود و کیفیت زندگی، آرامش و آسایش ساکنان در طراحی و اجرای آن مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در کنار ساخت واحدهای مسکونی، موضوع محوطه‌سازی، خدمات عمومی، فضاهای مورد نیاز خانواده‌ها و سایر زیرساخت‌های لازم باید همزمان با اجرای پروژه دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با اشاره به ضرورت تأمین زیرساخت‌های پروژه اظهار کرد: آب، برق و گاز از جمله زیرساخت‌های اساسی هستند که باید از ابتدای اجرای طرح برای آنها برنامه‌ریزی شود تا پروژه پس از اتمام ساخت، با مشکل تأمین خدمات مواجه نشود.

بیات‌منش همچنین پیشنهاد کرد: مدیریت پروژه از ظرفیت زمین‌های تجاری و سایر کاربری‌های قابل پیش‌بینی در محدوده طرح استفاده کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده، زمینه شکل‌گیری خدمات مورد نیاز ساکنان نیز فراهم شود.

وی افزود: هدف این است که همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، خدمات مورد نیاز نیز ایجاد شود تا پس از بهره‌برداری، ساکنان برای سال‌ها منتظر ایجاد امکانات اولیه و خدمات عمومی نباشند.

طراحی مناسب و ایجاد ارزش افزوده برای متقاضیان

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با اشاره به ظرفیت‌ها و تجربیات استان در حوزه ساخت مسکن گفت: زنجان در زمینه اجرای پروژه‌های مسکن تجربیات مناسبی دارد و باید از این تجربه برای ساخت پروژه‌ای با کیفیت و ماندگار استفاده کرد.

بیات‌منش افزود: در طراحی این پروژه باید علاوه بر نیازهای فعلی، به ارزش افزوده آینده آن نیز توجه شود و نوع جانمایی، طراحی واحدها، فضاهای عمومی و کاربری‌های خدماتی به گونه‌ای باشد که محیطی مطلوب برای زندگی خانواده‌های کارگری ایجاد کند.

وی با بیان اینکه برای اجرای پروژه یک برنامه زمانی حدود دو ساله پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: در کنار برنامه ساخت، موضوع تأمین مالی و ایجاد زیرساخت‌های زیربنایی و روبنایی نیز باید همزمان پیش برود تا پروژه در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

بیات‌منش با بیان اینکه پروژه مسکن کارگری شرکت تولید کننده ترانس باید به عنوان یک تجربه موفق در استان دنبال شود، گفت: امیدواریم با امضای این تفاهم‌نامه، فعالیت‌های اجرایی پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود و این طرح به عنوان نخستین پروژه جدی مسکن کارگری استان، زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مشابه در سایر صنایع شود.

وی افزود: صنایع بزرگ استان، به‌ویژه مجموعه‌های فعال در حوزه صنعت روی و سایر واحدهای صنعتی، می‌توانند از این تجربه استفاده کنند و برای تأمین مسکن کارگران خود وارد میدان شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با قدردانی از مدیران شرکت تولید کننده ترانس، اداره‌کل راه و شهرسازی، شورای اسلامی کار و همه مجموعه‌هایی که در شکل‌گیری این طرح مشارکت داشته‌اند، اظهار کرد: وظیفه ما این است که در کنار مجموعه‌های صنعتی و کارگران، موانع اجرایی پروژه را برطرف کنیم و با سرعت‌بخشی به روند کار، زمینه تحقق هدف اصلی یعنی خانه‌دار شدن کارگران را فراهم کنیم.