کرامتی: طرح نظارت بر بازار مدارس در خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، مهدی کرامتی عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس و افزایش تقاضای عمومی برای لوازمالتحریر، نوشتافزار، پوشاک، کیف و کفش و سایر ملزومات آموزشی، گشتهای ویژه بازرسی در سطح بازار استان فعال شدهاند.
وی در ادامه افزود: این طرح با هدف کنترل مطلوب بازار، شفافسازی قیمتها، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان اجرا میشود و بازرسان با همکاری دستگاههای ذیربط، روند عرضه و قیمتگذاری کالاهای مورد نیاز دانشآموزان را مورد پایش قرار میدهند.
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