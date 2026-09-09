بررسی موارد فنی مهم برای خرید بلبرینگ اصل و باکیفیت

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید بلبرینگ فقط به انتخاب یک برند شناختهشده یا پیدا کردن قطعهای با ابعاد مشابه محدود نمیشود. بلبرینگ صنعتی باید از نظر نوع، شماره فنی، ظرفیت تحمل بار، سرعت مجاز، لقی داخلی، نوع آببندی و شرایط روانکاری با دستگاه سازگار باشد. انتخاب اشتباه ممکن است موجب افزایش دما و لرزش، آسیبدیدن شفت، کاهش راندمان دستگاه و توقف خط تولید شود. به همین دلیل، پیش از مقایسه قیمتها باید مشخصات فنی دقیق قطعه موردنیاز تعیین و سپس اصالت، سلامت ظاهری و اعتبار فروشنده بررسی شود.
برای خرید بلبرینگ صنعتی چه مشخصاتی را باید بررسی کنیم؟
مطمئنترین مرجع برای شناسایی بلبرینگ، دفترچه فنی، نقشه مونتاژ، فهرست قطعات یا پلاک دستگاه است. اگر به این اطلاعات دسترسی ندارید، میتوان کد حکشده روی بلبرینگ قبلی را با کاتالوگ رسمی سازنده تطبیق داد. استفاده از دانلود کاتالوگ بلبرینگها نیز دسترسی به مشخصات فنی برندها و مدلهای مختلف را سادهتر میکند.
اندازهگیری قطر داخلی، قطر خارجی و عرض بلبرینگ بهتنهایی کافی نیست؛ زیرا دو بلبرینگ با ابعاد یکسان ممکن است ظرفیت بار، سرعت مجاز، لقی، کلاس دقت یا نوع آببندی متفاوتی داشته باشند. پیش از خرید باید اطلاعات زیر مشخص شوند:
کد کامل بلبرینگ و تمام پیشوندها و پسوندهای آن
قطر داخلی، قطر خارجی و عرض قطعه
جهت بار شامل بار شعاعی، محوری یا ترکیبی
مقدار بار ثابت، بار دینامیکی و بارهای لحظهای
نوع روغن یا گریس و روش روانکاری
وجود ارتعاش، ضربه یا ناهمراستایی
میزان دقت، صدا و لرزش قابلقبول دستگاه
نوع انطباق بلبرینگ با شفت و محفظه
اگر بلبرینگ برای دستگاه حساسی مانند اسپیندل، کمپرسور، پمپ صنعتی یا الکتروموتور پرسرعت تهیه میشود، انتخاب آن باید با محاسبات فنی یا تأیید واحد تعمیرات انجام شود. استفاده از یک بلبرینگ هماندازه اما نامتناسب ممکن است در ابتدا بدون مشکل کار کند، ولی عمر آن بهشدت کاهش یابد.
نحوه انتخاب کد و پسوند مناسب بلبرینگ
شماره فنی بلبرینگ معمولاً از یک کد پایه و تعدادی پیشوند یا پسوند تشکیل میشود. کد پایه نوع بیرینگ، سری ابعادی و اندازه سوراخ داخلی را نشان میدهد. پسوندها نیز ویژگیهایی مانند نوع محافظ، جنس آببند، لقی داخلی، کلاس دقت، جنس قفسه، مقدار پیشبار یا مخروطیبودن سوراخ داخلی را مشخص میکنند.
برای نمونه، C۳ به معنای باکیفیتتر یا پرسرعتتر بودن قطعه نیست. این پسوند نشان میدهد لقی داخلی بلبرینگ از حالت نرمال بیشتر است. لقی C۳ ممکن است برای انطباق تداخلی، افزایش دمای کاری یا بعضی کاربردهای پرسرعت لازم باشد؛ اما نصب آن بدون بررسی شرایط دستگاه میتواند صدا و لرزش را افزایش دهد یا توزیع بار را نامناسب کند.
در پسوندهای رایج، ۲RS معمولاً به وجود آببند لاستیکی در دو طرف و ZZ یا ۲Z به وجود محافظ فلزی در دو طرف اشاره دارد. بااینحال، شکل دقیق نامگذاری باید در کاتالوگ همان برند بررسی شود. آببند لاستیکی محافظت بیشتری در برابر گردوغبار و رطوبت ایجاد میکند، ولی اصطکاک آن معمولاً از محافظ فلزی بیشتر است.
مهمترین انواع بلبرینگ صنعتی
۱. بلبرینگ شیار عمیق
بلبرینگ شیار عمیق یکی از پرکاربردترین انواع بلبرینگ صنعتی است. این مدل بار شعاعی را تحمل میکند و قابلیت تحمل مقدار مشخصی بار محوری در یک یا دو جهت را نیز دارد. اصطکاک نسبتاً کم و امکان کار در سرعت بالا باعث شده است در الکتروموتورها، فنها، پمپها، نوار نقالهها و گیربکسهای سبک استفاده شود. ظرفیت بار محوری آن محدود است؛ بنابراین برای بار محوری زیاد باید مدل مناسب دیگری انتخاب شود.
۲. بلبرینگ تماس زاویهای
ساختار مسیر غلتش بلبرینگ تماس زاویهای برای تحمل همزمان بار شعاعی و محوری طراحی شده است. مدل یکردیفه معمولاً بار محوری را در یک جهت تحمل میکند و برای تحمل بار در دو جهت بهصورت جفت نصب میشود. زاویه تماس، آرایش جفت بلبرینگها، پیشبار و جهت نصب بر ظرفیت بار و سختی مجموعه اثر میگذارند. این بلبرینگ در اسپیندل ماشینابزار، کمپرسور، پمپ و تجهیزات دقیق کاربرد دارد. برای مشاهده انواع و تنوع بلبرینگهای تماس زاویه ای میتوانید از طریق این لینک مشاهده کنید.
(https://sambearing.com/product-category/angular-contact-ball-bearings/)
۳. بلبرینگ خودتنظیم
بلبرینگ خودتنظیم دارای دو ردیف ساچمه و مسیر غلتش کروی در رینگ خارجی است. این ساختار میتواند مقدار محدودی از ناهمراستایی میان شفت و محفظه را جبران کند. این ویژگی به معنای تحمل نامحدود شفت خمیده یا نصب نادرست نیست. اگر ناهمراستایی بیشتر از حد مجاز سازنده باشد، علت مکانیکی باید برطرف شود.
۴. بلبرینگ کفگرد
بلبرینگ کفگرد برای تحمل بار محوری طراحی شده است. مدلهای متداول آن برای تحمل بار شعاعی مناسب نیستند و معمولاً محدودیت سرعت بیشتری نسبت به بلبرینگ شیار عمیق دارند. جهت بار، حداقل بار موردنیاز و سرعت مجاز باید پیش از خرید بررسی شود.
در دستگاههایی که بار سنگین، ضربه یا ترکیبی از بارهای شعاعی و محوری وجود دارد، ممکن است بهجای بلبرینگ ساچمهای به رولبرینگ استوانهای، مخروطی، بشکهای یا سوزنی نیاز باشد. انتخاب میان بلبرینگ و رولبرینگ باید براساس شرایط واقعی کار دستگاه انجام شود.
روشهای تشخیص بلبرینگ اصلی از تقلبی
نمونههای تقلبی همیشه بستهبندی ضعیف یا حک نامنظم ندارند. بعضی محصولات جعلی از نظر رنگ، فونت، بارکد و ظاهر قطعه شباهت زیادی به نمونه اصل دارند؛ بنابراین تشخیص بلبرینگ اصلی فقط با بررسی یک نشانه ظاهری امکانپذیر نیست و باید مجموعهای از عوامل ارزیابی شود.
اعتبار فروشنده و فاکتور خرید
فروشنده باید هویت تجاری مشخص، اطلاعات تماس معتبر، امکان صدور فاکتور و شرایط روشن برای رسیدگی به مغایرت یا ادعای تقلبیبودن کالا داشته باشد. استفاده از عبارتهایی مانند «وارداتی»، «اورجینال» یا «ساخت اروپا» بدون ارائه فاکتور و تعهد قابلپیگیری، اصالت بلبرینگ را اثبات نمیکند.
تطبیق مشخصات جعبه با محصول
نام برند، کد پایه، پسوندها و سایر مشخصات درجشده روی جعبه باید با حک روی بلبرینگ مطابقت داشته باشند. اختلاف در نوع آببند، کد لقی، کلاس دقت یا جنس قفسه میتواند نشان دهد محصول داخل جعبه با لیبل آن یکسان نیست. البته تطبیق کامل این اطلاعات نیز بهتنهایی اثباتکننده اصالت نیست؛ زیرا بستهبندی و حک محصول ممکن است همزمان جعل شده باشند.
بررسی سلامت ظاهری و شرایط نگهداری
زنگزدگی، ضربه، خراش، پلیسه غیرعادی، آلودگی، پارگی بستهبندی یا آثار دستکاری آببند از دلایل مهم برای نپذیرفتن کالا هستند. یک بلبرینگ ممکن است اصل باشد، اما به دلیل نگهداری در محیط مرطوب، ضربه هنگام حمل یا بازشدن بستهبندی، قابلیت استفاده مطمئن نداشته باشد. بلبرینگ نباید برای آزمایش با دست آلوده چرخانده یا پیش از نصب شسته شود، مگر اینکه دستورالعمل سازنده چنین کاری را لازم بداند.
استفاده از ابزار رسمی برند
برای محصولات SKF میتوان از برنامه SKF Authenticate استفاده کرد. در بعضی محصولات امکان اسکن کد بستهبندی وجود دارد؛ بااینحال، معتبر اعلامشدن کد تضمین قطعی اصالت محصول نیست. در موارد مشکوک باید تصاویر بستهبندی، لیبل و خود بلبرینگ از طریق برنامه برای بررسی کارشناسی ارسال شوند.
چه عواملی بر قیمت بلبرینگ صنعتی واقعا تاثیر میگذارند؟
قیمت بلبرینگ براساس برند، کشور تولید، نوع قطعه، ابعاد، ظرفیت بار، کلاس دقت، جنس قفسه، نوع آببند، لقی داخلی، نوع روانکار و میزان موجودی بازار تعیین میشود. نوسان ارز، هزینه واردات، کمیاببودن یک کد و زمان تحویل نیز بر قیمت نهایی اثر دارند.
برای مقایسه قیمت باید دقیقاً یک کد کامل با مشخصات یکسان از چند فروشنده استعلام شود. مقایسه بلبرینگ C۳ با نمونه دارای لقی نرمال یا مقایسه مدل ۲RS با ZZ نتیجه معتبری ندارد. قیمت بسیار پایین نیز میتواند ناشی از تفاوت مشخصات، تولید قدیمی، شرایط نگهداری نامناسب، بستهبندی بازشده یا اصالت نامشخص باشد.
برای خرید بلبرینگ صنعتی اصل با قیمت کف بازار باید علاوه بر قیمت روز، کد کامل، برند، کشور تولید، وضعیت بستهبندی، موجودی واقعی، ضمانت اصالت و شرایط ارسال را مقایسه کرد. ارزانترین پیشنهاد زمانی ارزش خرید دارد که تمام مشخصات فنی و شرایط فروش آن با پیشنهادهای دیگر یکسان باشد.
استعلام قیمت بلبرینگ صنعتی از سام بلبرینگ
برای دریافت قیمت دقیق از سام بلبرینگ، کد کامل بلبرینگ، تعداد موردنیاز، برند موردنظر، شهر مقصد و زمان تحویل را اعلام کنید. اگر کد ناخواناست، تصاویر واضح از حک رینگ، جعبه، پلاک دستگاه و ابعاد قطعه ارسال شود. اطلاعات سرعت، دما، جهت بار و شرایط محیطی نیز به فروشنده یا کارشناس فنی کمک میکند جایگزین مناسبتری معرفی کند. برای خرید بلبرینگ اصل و باکیفیت ابتدا باید کد کامل و شرایط کاری دستگاه مشخص شود. سپس نوع بلبرینگ، ظرفیت بار، سرعت مجاز، لقی، آببندی، روانکاری و ابعاد نصب با کاتالوگ رسمی تطبیق داده شوند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما