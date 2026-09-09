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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

قاتل فراری در الیگودرز دستگیر شد

قاتل فراری در الیگودرز دستگیر شد

الیگودرز - فرمانده انتظامی الیگودرز از دستگیری قاتل فراری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسداللهی صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان در سنوات گذشته، مأموران پس از رسیدن به محل، متوجه شدند که فردی جوان بر اثر اصابت گلوله جان‌باخته و عامل قتل از محل متواری شده است.

وی افزود؛ با اجرای اقدامات هوشمندانه و تخصصی پلیس آگاهی، متهم شناسایی و با هماهنگی قضائی، طی یک عملیات برق‌آسا در مخفیگاهش به همراه یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف دستگیر شد.

فرمانده انتظامی الیگودرز، گفت: متهم در تحقیقات پلیسی به ارتکاب قتل اعتراف و علت این اقدام را اختلافات پیشین عنوان کرد. متهم به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6942257

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