قاتل فراری در الیگودرز دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسداللهی صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان در سنوات گذشته، مأموران پس از رسیدن به محل، متوجه شدند که فردی جوان بر اثر اصابت گلوله جان‌باخته و عامل قتل از محل متواری شده است.

وی افزود؛ با اجرای اقدامات هوشمندانه و تخصصی پلیس آگاهی، متهم شناسایی و با هماهنگی قضائی، طی یک عملیات برق‌آسا در مخفیگاهش به همراه یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف دستگیر شد.

فرمانده انتظامی الیگودرز، گفت: متهم در تحقیقات پلیسی به ارتکاب قتل اعتراف و علت این اقدام را اختلافات پیشین عنوان کرد. متهم به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.