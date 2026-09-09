به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند صبح امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی گزارش‌های سرقت از داخل خودرو، مشاعات ساختمان و مغازه در سلسله، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری چهار سارق شدند که متهمان در تحقیقات اولیه به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی سلسله با اشاره به معرفی متهمان به دستگاه قضایی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و مراقبت از اموال، از قراردادن وسایل باارزش در خودرو خودداری کنند و هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.