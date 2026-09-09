به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، استفاده از ماشینآلات مکانیزه در عملیات اندودکاری، راهکار مناسب برای پایان دادن به تأخیرهای پروژههای عمرانی محسوب میشود؛ این تجهیزات با پمپاژ یکنواخت و پرفشار ملات، نیاز به نیروی کار زیاد را حذف کرده و زمان اجرای پروژه را به حداقل میزان ممکن میرسانند. بدون شک مدیریت زمان یکی از فاکتورهای مهمِ موفقیت برای هر پیمانکار و شرکت مهندسی به شمار میرود. در گذشته، اجرای مراحل مختلف نازککاری و سفتکاری ساختمان به خاطر وابستگی شدید به نیروی انسانی، همواره با کُندی و چالشهای متعددی روبهرو بود. افزایش سرعت سیمان کاری با دستگاه سیمان پاش برقی به عنوان یک دستاورد بزرگ مهندسی در دنیای مدرن، توانسته توجه بسیاری از مدیران پروژهها را به سوی خود جلب کند.
چالشهای زمانبر در روشهای سنتی ساختوساز
پیمانکارانی که سالها در زمینه ساختوساز و مدیریت پروژههای عمرانی فعالیت داشتهاند، به خوبی میدانند که روشهای سنتی تا چه حدی میتوانند طاقتفرسا، پرهزینه و زمانبر باشند. در روش دستی، کارگر باید ملات را با دست و با استفاده از ابزارهای ساده ساخته، آن را با زحمت زیاد به طبقات منتقل نماید و بعد با استفاده از ماله، آن را روی دیوار یا سقف اجرا کند. این فرایند ضمن این که انرژی فیزیکی بسیار زیادی از نیروی کار میگیرد، سرعت پایینی نیز دارد.
خستگی نیروی کار در ساعات پایانی روز منجر به افت راندمان کاری و کاهش کیفیت نهایی خواهد شد. از طرف دیگر، در روشهای سنتی کارگاهی همواره با مشکلاتی مثل ضایعات بالای مصالح، ریزش مداوم ملات روی زمین و عدم یکنواختی در ترکیب و اجرا نیز مواجه هستیم. این هدررفت مصالح، هزینههای پنهان را به پروژه تحمیل خواهد کرد.
غلبه بر چنین چالشهایی به یک تغییر رویکرد اساسی نیاز دارد. به همین خاطر، امروزه افزایش سرعت سیمانکاری با دستگاه سیمانپاش برقی و استفاده از روشهای نوین مانند اسکرید به یک امر مهم در کارگاههای مدرن تبدیل شده است. در فرآیند اسکرید، با استفاده از تجهیزات تخصصی، ملات و مصالح کفسازی به شکل یکنواختتر پخش و تراز میشوند و سطحی صاف و آماده برای اجرای لایههای بعدی ایجاد میگردد.
با حذف نمودن مراحل اضافی و کاهش وابستگی به نیروی انسانی، تمرکز کارگران فقط روی هدایت تجهیزات و کنترل فرآیند اجرا قرار میگیرد و پروژهها با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری انجام میشوند.
دستگاه سیمان پاش برقی چیست و چگونه عمل میکند؟
برای درک بهتر ارزش این تجهیزات و تأثیر آنها بر روند کار، ابتدا باید مکانیزم عملکرد آنها را بشناسیم. تجهیزات پاشش ملات، ماشینآلات مدرن و قدرتمندی هستند که برای انتقال و اجرای انواع ملاتهای پایه سیمانی، گچی و عایقها تولید شدهاند. ماشین آلات مذکور متشکل از بخشهای گوناگونی مثل مخزن تغذیه (هاپر)، موتور الکتریکی قدرتمند، سیستم پمپاژ پیشرفته، شیلنگهای انتقال فشار قوی و نازل پاشش هستند. قیمت دستگاه سیمان پاش برقی نیز با توجه به عواملی مانند توان موتور، ظرفیت مخزن، قدرت پمپاژ، کیفیت قطعات و امکانات دستگاه تعیین میشود و انتخاب مدل مناسب باید بر اساس نوع پروژه و حجم کار انجام گیرد. نحوه کار به این صورت است: مصالح آماده درون مخزن ریخته میشود.
موتور الکتریکی به کمک سیستم پمپ ماردونی یا پیستونی، ملات را با فشار و دبی مشخصی به سمت خروجی هدایت میکند.
با ترکیب هوای فشرده در سر نازل، ملات به صورت پودری و یکنواخت با قدرت بالا روی سطح مورد نظر کوبیده میشود.
عوامل موثر بر کارایی و راندمان این تجهیزات نوین
رسیدن به بالاترین سطح راندمان در کارگاههای ساختمانی به عوامل گوناگونی بستگی دارد:
قدرت موتور و ظرفیت پمپاژ دستگاه: هرچه موتور دستگاه توان بالاتری داشته باشد، حجم ملات بیشتری در واحد زمان به سطح منتقل شده و متراژ بیشتری پوشش داده میشود.
پیوستگی در تأمین مصالح: اگر تیمی که وظیفه تغذیه مخزن و تهیه ملات را بر عهده دارد هماهنگ و منظم عمل کند، دستگاه بدون هیچگونه قطعی و وقفه کار خواهد کرد.
قطر، جنس و طول شلنگ انتقال: شیلنگهای استاندارد باعث افت فشار در مسیر نمیشوند و ملات را با کیفیت اولیه به نازل میرسانند.
مهارت اپراتور: اگرچه کار با این تجهیزات آسان است، اما یک اپراتور مسلط میتواند از هدررفت جلوگیری کند. در حقیقت، افزایش سرعت سیمان کاری با دستگاه سیمان پاش برقی حاصل یک هماهنگی عالی میان ماشینآلات مهندسی و نیروی انسانی خواهد بود.
تفاوت کیفیت پوششدهی سطوح: روش دستی در برابر تجهیزات نوین
از جمله چالشهایی که مهندسان ناظر و کارفرمایان با آن مواجه هستند، کیفیت اجرای اندودها و میزان چسبندگی آنها به سطح زیرین است. به جدول زیر دقت کنید:
|
ویژگی مورد بررسی
|
روش دستی (سنتی)
|
تجهیزات نوین (سیمان پاش برقی)
|
منبع و میزان فشار
|
نیروی بازوی کارگر
(بسیار کمتر از ماشین)
|
فشار نازل دستگاه
(بسیار بیشتر از دست انسان)
|
ثبات در اجرا
|
متغیر در طول روز
(کاهش افت کیفیت به دلیل خستگی)
|
همواره ثابت، پیوسته و بدون افت فشار
|
کیفیت چسبندگی
|
غیریکنواخت و سطحی
|
نفوذ کامل در تمام خلل و فرج و ایجاد پیوند بسیار مستحکم
|
تراکم و مقاومت
|
پایینتر
(احتمال پوک شدن ملات)
|
تراکم بسیار بالا و افزایش قابلتوجه مقاومت نهایی سطح
|
دوام و عوارض آتی
|
احتمال بالای تبله کردن، ریزش و ترکخوردگی
|
جلوگیری از ترکخوردگیهای زودهنگام و مویی، تضمین یکپارچگی
تاثیر استفاده از تجهیزات مکانیزه بر کاهش هزینههای پروژه
خرید ماشین آلات مدرن ساختمانی میتواند با حذف هزینههای پنهان و جاری، مزیتهای گوناگونی برای سازندگان به همراه داشته باشد.
مدیریت دستمزدها و کاهش هزینههای بالاسری
بخش بزرگی از بودجه هر پروژه ساختمانی، صرف پرداخت دستمزد روزمزد کارگران، استادکاران و هزینههای اسکان و پشتیبانی آنها میشود. در روشهای سنتی، با طولانی شدن زمان اجرای پروژه، این هزینهها به طرز تصاعدی افزایش پیدا میکنند. با کمک تجهیزات مکانیزه، تعداد نیروی انسانی مورد نیاز کاهش پیدا کرده و فازهای مختلف کاری نیز سریعتر تمام میشود.
جلوگیری از هدررفت و ضایعات مصالح
در روش دستی همواره با مسئله ریزش ملات مواجه هستیم و این هدررفت در مقیاس پروژههای انبوهسازی به یک ضرر مالی بزرگ تبدیل میشود. ماشین آلات مکانیزه با پاشش یکنواخت، به حداقل رساندن ریزش ملات و استفاده بهینه از متریال، در خرید مصالح صرفهجویی خواهند کرد.
استراتژی مالی هوشمندانه در برابر تورم
اتکا به تکنولوژی فقط یک مزیت اجرایی نیست. برنامهریزی برای افزایش سرعت سیمان کاری با دستگاه سیمان پاش برقی، یک استراتژی هوشمندانه مالی محسوب میشود. این کار با کوتاه کردن زمان خواب پروژه، حاشیه سود سازندگان را افزایش میدهد و ریسکهای ناشی از تورم مصالح و دستمزدها را نیز مهار خواهد کرد.
نکات مهم برای تهیه تجهیزات مدرن ساختمانی
برای تهیه ماشین آلات مدرن ساختمانی باید به چند فاکتور مهم توجه داشته باشید تا سرمایهگذاری شما بالاترین بازدهی را به همراه داشته باشد. قبل از هر چیزی، ظرفیت تولید دستگاه و تناسب آن با پروژه شما اهمیت دارد. باید دستگاهی را انتخاب نمایید که پاسخگوی متراژ کاری شما باشد. تجهیزاتی که دارای موتورهای قدرتمند و قطعات مقاوم در برابر سایش هستند، برای کار در شرایط سخت کارگاهی و استفاده طولانی گزینه مناسبی محسوب میشوند.
علاوه بر این، در دسترس بودن قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش، فاکتور مهمی است. به همین خاطر پیشنهاد میکنیم که تجهیزات را از مراجع معتبر و شناخته شده در صنعت تهیه کنید. در آخر، آموزش صحیح پرسنل و رعایت اصول نگهداری روزانه، ضامن حفظ ایمنی و افزایش طول عمر تجهیزات شما خواهد بود.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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