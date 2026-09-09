 ۶ کیلوگرم تریاک از چمدان مسافر اتوبوس در شهرضا کشف شد

سردار شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس در راستای اجرای طرح‌های کنترلی و امنیتی محورهای مواصلاتی، با هوشیاری و دقت عمل خود، یک دستگاه اتوبوس مسافربری را که در ایست و بازرسی شهید امامی (شهید علیرضا امامی) در حال تردد بود، مشکوک تشخیص داده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی، عملیات بازرسی تخصصی از اتوبوس و وسایل همراه مسافران آغاز شد. در جریان این بازرسی دقیق، مأموران انتظامی موفق شدند مقدار ۶ کیلوگرم و ۱۷۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک را که به طرز ماهرانه‌ای در چمدان یکی از مسافران جاسازی شده بود، کشف و ضبط نمایند.

سرهنگ پورخاقان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، بیان داشت: در این عملیات، یک نفر متهم به حمل و قاچاق مواد مخدر دستگیر شد. پرونده قضایی برای وی تشکیل و پس از تکمیل تحقیقات اولیه، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی شهرستان شهرضا معرفی گردید.

فرمانده انتظامی شهرضا ضمن قدردانی از همکاری و همراهی شهروندان با پلیس، از عموم مردم خواست تا هرگونه مورد مشکوک و اطلاعات خود در خصوص فعالیت عناصر جرم و قاچاق را بلافاصله از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند تا اقدامات قانونی لازم در اسرع وقت صورت پذیرد. وی خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با عاملان توزیع و قاچاق مواد مخدر، همچنان در اولویت کاری پلیس شهرستان قرار دارد و با کسانی که امنیت و سلامت جامعه را هدف قرار دهند، با قاطعیت برخورد خواهد شد.