به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان زنجان، با اشاره به اهمیت آمادگی پیش از ورود به فصل پاییز و زمستان، افزود: باید با احصای مخاطرات پیشرو و استفاده از تجربیات گذشته، سطح آمادگی استان بهصورت دقیق بررسی و نقاط ضعف و اقدامات مورد نیاز شناسایی شود.
وی اظهار داشت: مدیریت بحرانهای طبیعی نباید به زمان وقوع حادثه محدود شود، بلکه این فرآیند باید از مراحل پیشبینی، پیشگیری و آمادگی آغاز شده و اقدامات زمان وقوع و پس از بحران را نیز دربرگیرد.
استاندار زنجان با بیان اینکه پیشبینیهای علمی و گزارشهای هواشناسی باید مبنای سناریونویسی و برنامهریزی دستگاهها قرار گیرد، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید بر اساس برآوردهای علمی، اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی خود را از هماکنون مشخص و اجرا کنند تا مخاطرات طبیعی موجب اختلال در خدمات زیربنایی نشود.
صادقی با اشاره به احتمال بارشهای غیرمتعارف در پاییز و زمستان، بر ضرورت آمادگی در برابر پیامدهایی همچون بارش شدید، سیلاب، آبگرفتگی، رانش زمین، طوفان و سرما و گرمای غیرمعمول تأکید کرد و گفت: دستگاههای مرتبط با لایروبی مسیرها، صدور هشدارهای لازم و اطلاعرسانی باید اقدامات پیشگیرانه خود را در دستور کار قرار دهند.
وی همچنین بر همکاری شرکت آب منطقهای، شهرداریها و دهیاریها برای مدیریت حریم و بستر رودخانهها تأکید کرد و افزود: استقرار اماکن موقت، دپوی ماشینآلات و تجهیزات، کارگاههای ساختمانی، انبارها و احداث سازه در حریم و بستر رودخانهها باید بهصورت جدی مدیریت شود تا از ایجاد موارد حادثهساز جلوگیری شود.
استاندار زنجان بر بهروزرسانی سطح آمادگی دستگاههای امدادی، عملیاتی و خدماترسان تأکید کرد و گفت: این دستگاهها باید تا پایان شهریور نسبت به بازبینی و ارتقای آمادگی، تعمیر و آمادهسازی ماشینآلات و تجهیزات خود اقدام کنند تا هنگام وقوع حادثه با کمبود یا نقص تجهیزات مواجه نشویم.
صادقی در ادامه بر نقش رسانهها در ارتقای آمادگی عمومی تاکید کرد و یادآور شد: رسانهها باید با تولید و انتشار آموزشهای لازم، آگاهی عمومی درباره نحوه مواجهه با مخاطرات و مدیریت شرایط اضطراری را افزایش دهند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات آن است که ضمن کاهش خسارات و اختلالات ناشی از مخاطرات طبیعی، از ظرفیت بارشها و منابع آبی استان نیز به بهترین شکل استفاده شود.
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