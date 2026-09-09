به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل سوم مسابقه «قهرمان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدحسین سعادتی و کارگردانی تلویزیونی حسین نیرومند، از جمعه ۲۰ شهریور در ساعت‌های ۱۹:۳۰ و ۲۳:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

«قهرمان» در فصل سوم با اجرای علی اوجی و ایمان قیاسی، برخلاف ۲ فصل گذشته از فضای استودیویی خارج شده و این‌بار در جزیره کیش و در فضایی متفاوت تولید شده است؛ تغییری که در کنار توسعه ابعاد مسابقه و طراحی چالش‌های تازه، فصل جدید را از دوره‌های پیشین متمایز می‌کند.

یکی از بخش‌های تازه این فصل، «تورنمنت ستاره‌های قهرمان» است؛ رقابتی ویژه با حضور چهره‌های شناخته‌شده ورزشی کشور که در قالب تیم‌های مختلف مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. این تورنمنت در ۲ مرحله گروهی و حذفی برگزار می‌شود و چهره‌های ورزشی حاضر در آن برای رسیدن به عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

فصل سوم «قهرمان» در قالب ۴۰ قسمت با همکاری برند اسنوا تولید و در طراحی این فصل تلاش شده است با توسعه ساختار رقابت، طراحی چالش‌های متنوع و استفاده از ظرفیت‌های جزیره کیش، هویت مستقل‌تری برای این مسابقه شکل بگیرد و «قهرمان» بیش از گذشته به سمت یک مسابقه با ساختاری متناسب با فضای ایرانی حرکت کند.

تولید این فصل هم‌زمان با آغاز شرایط جنگی انجام شد، با این حال روند تولید در جزیره کیش متوقف نشد و گروه سازنده با ادامه فعالیت، تولید این فصل را به پایان رساند.

فصل نخست «قهرمان» در بهار ۱۴۰۲ و فصل دوم آن در تابستان ۱۴۰۳ روی آنتن شبکه سه سیما رفت و حالا سومین فصل این مسابقه از جمعه ۲۰ شهریور در ساعت‌های ۱۹:۳۰ و ۲۳:۳۰ از شبکه سه پخش می‌شود.