کشف انبار داروی قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پی دریافت گزارشی مبنی بر وجود انبار داروی قاچاق، موضوع را در دستور کار قرار دادند و با انجام اقدامات لازم، نسبت به بررسی و شناسایی محل مورد نظر اقدام کردند.

اسدیان افزود: مأموران در ادامه، طی گشت تلفیقی با همکاری اداره تعزیرات حکومتی و شبکه بهداشت شهرستان، از انبار مذکور بازرسی کردند که در جریان این بازرسی، بیش از ۱۹۸ هزار عدد انواع داروی غیرمجاز قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان با اشاره به بررسی اقلام کشف‌شده توسط کارشناسان مربوطه گفت: ارزش داروهای مکشوفه ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا یک نفر متهم دستگیر و برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفت.