به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر چهارشنبه در جلسه راهبری و ماده ۲۰ ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان، با قدردانی از حضور مسئولان و اعضای این ستاد اظهار کرد: در حوزه امر به معروف و نهی از منکر مباحث محتوایی متعددی وجود دارد که نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی مستمر است.

وی با اشاره به ظرفیت بانوان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی افزود: در استان کردستان بانوان توانمند و فعالی حضور دارند و با توجه به موضوعات و آسیب‌هایی که در این جلسه مطرح شد، استفاده از ظرفیت کمیته بانوان ستاد می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان بر ضرورت توجه بیشتر به فعالیت‌های تخصصی در حوزه بانوان تأکید کرد و گفت: باید از توانمندی این قشر برای پیشبرد اهداف ستاد امر به معروف و نهی از منکر استفاده شود و زمینه مشارکت بیشتر آنان در برنامه‌ها فراهم شود.

ضرورت جلوگیری از موازی‌کاری در فعالیت‌های فرهنگی

پورذهبی یکی دیگر از موضوعات مهم در این حوزه را جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها دانست و بیان کرد: گاهی فعالیت‌هایی در مجموعه‌های مختلف به صورت موازی انجام می‌شود که نتیجه مطلوبی به همراه ندارد، بنابراین ضروری است دستگاه‌ها به سمت هم‌افزایی و تقسیم کار مناسب حرکت کنند.

وی ادامه داد: هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف می‌تواند از هدررفت ظرفیت‌ها جلوگیری کرده و موجب شود برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی با انسجام و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین به موضوع آسیب‌های اجتماعی و افزایش طلاق اشاره کرد و گفت: در بررسی وضعیت طلاق باید شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه را در نظر گرفت و نمی‌توان بدون توجه به تفاوت‌های موجود، صرفاً آمارها را با سایر کشورها مقایسه کرد.

وی با اشاره به برخی آسیب‌های مرتبط با دریافت تسهیلات گفت: بخشی از طلاق‌های صوری با هدف دریافت وام و تسهیلات اتفاق می‌افتد و این موضوع هرچند ممکن است سهم بالایی از آمار را تشکیل ندهد، اما به عنوان یک آسیب باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

ضرورت توجه به رویکرد آرامش‌بخش در مواجهه با آسیب‌ها

پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش در مواجهه با حوادث و آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: جامعه امروز با مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی و همچنین حوادث پیش‌بینی‌نشده مواجه است و در چنین شرایطی نوع مواجهه مسئولان و فعالان اجتماعی اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: در زمان وقوع یک حادثه، نخستین وظیفه ما این است که به آرامش‌بخشی خانواده و اطرافیان فرد آسیب‌دیده کمک کنیم و در کنار آن، زمینه بررسی علل حادثه و جلوگیری از تکرار آن را نیز فراهم کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به اینکه خطای انسانی ممکن است در شرایط مختلف رخ دهد، تصریح کرد: اصل مهم این است که ضمن بررسی و اصلاح خطا، نباید با نحوه برخورد خود بر التهاب و نگرانی خانواده‌ها بیفزاییم؛ بلکه باید در کنار آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان قرار گرفته و از آنها حمایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر تنها به تذکر محدود نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد باید با رویکردی همراه با آرامش، دلسوزی و اصلاح‌گری به مسائل اجتماعی ورود کرد.

پورذهبی در پایان برای اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان آرزوی موفقیت کرد و بر استمرار فعالیت‌های هماهنگ و هدفمند این مجموعه تأکید کرد.

در ادامه این جلسه نیز از سامانه پاسخگویی و دریافت گزارش‌های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر رونمایی شد.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و درخواست‌های خود را از طریق این سامانه ثبت کنند و ستاد استان پس از دریافت گزارش، موضوع را برای بررسی به دستگاه مربوطه ارجاع خواهد داد.

همچنین دستگاه مربوطه موظف است در مهلت تعیین‌شده نسبت به موضوع پاسخگویی کند و نتیجه بررسی نیز به گزارش‌دهنده اطلاع‌رسانی خواهد شد.