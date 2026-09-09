به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» به نقل از منبعی که آن را «آگاه از تفکرات عربستان» توصیف کرد، فاش کرد که عربستان برنامه‌های جنگی خود برای حمله به یمن را تدوین کرده و متحدانش را از برنامه‌های خود مطلع ساخته است.

بر اساس این گزارش، دیپلمات‌های سعودی در ماه اوت به سناتورهای آمریکایی اطلاع داده‌اند که کانال‌های ارتباط سیاسی با انصار الله از بین رفته است. آنها خواستار حمایت واشنگتن از این حملات شده‌اند.

به گفته این منبع، سعودی‌ها با فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) درباره گام‌های بعدی به توافق رسیده‌اند و شرکای اروپایی خود را نیز از این حملات مطلع کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، عربستان همچنین در حال تلاش است تا کشورهای دیگر را که در اتحاد با آمریکا علیه جنگ افروزی در ایران تردید داشتند، به جنگ در یمن بکشاند.

جنبش انصار الله یمن دیروز سه‌شنبه در واکنش به حملات و تجاوزهای عربستان سعودی به خاک یمن، به اهدافی در جنوب عربستان حمله کرد که به زخمی شدن ۷۳ تن و وقوع آتش‌سوزی در چند تأسیسات نفتی در جنوب عربستان منجر شد. وزارت انرژی عربستان از «توقف موقت برخی عملیات در تعدادی از تأسیسات انرژی» پس از این حمله خبر داد.

حمایت آمریکا از تجاوزهای عربستان

از سوی دیگر، سفارت آمریکا در یمن دولت مزدور عدن را تنها حکومت مشروع در این کشور خوانده و مدعی شد که حق این دولت را برای دفاع از مردم یمن و پایان دادن به جنبش مردمی انصار الله در این کشور به رسمیت می‌شناسند.

سفارت آمریکا در بیانیه‌ای که در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» منتشر کرد، مدعی شد که انصارالله آغازگر این درگیری بوده‌اند و باید پیامدهای تجاوز خود را بر عهده بگیرند. سفارت آمریکا بدون اشاره به تجاوزهای مکرر عربستان و مزدوران نیابتی این کشور به یمن طی روزهای اخیر، مدعی شد که عربستان حق دارد از خاک و شهروندان خود دفاع کند.