به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هدایت ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های مسکن در گیلان در گفتگو با رسانه ها با اشاره به روند اجرای پروژه‌های مسکن گفت: بخشی از پروژه‌های در تعهد بنیاد مسکن تا دو ماه آینده و بخش دیگری تا خردادماه سال آینده تکمیل و به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

وی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم پروژه‌هایی را که در تعهد بنیاد مسکن قرار دارند، با تأمین منابع و حمایت‌های لازم تکمیل کرده و به متقاضیانی که تاکنون برای دریافت واحدها صبوری کرده‌اند، تحویل دهیم.

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن افزود: در شورای مسکن تصمیم خوبی برای حمایت از پروژه‌ها اتخاذ شد و مقرر شده است با استفاده از ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن و مصوبات شورای مسکن، مطالبات پیمانکاران از سوی سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شود تا روند تکمیل پروژه‌ها شتاب بگیرد.

وی با اشاره به برنامه بنیاد مسکن برای تکمیل پروژه‌های در حال اجرا گفت: هدف‌گذاری شده است حدود ۱۸ هزار واحد مسکونی در دهه فجر به بهره‌برداری برسد و سایر واحدها نیز در سال آینده تکمیل شوند.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه جدید برای حمایت از پروژه‌های بنیاد مسکن افزود: این تفاهم‌نامه به ثبت رسیده و روند پیگیری آن در حال انجام است و می‌تواند زمینه ایجاد رقابت و مشارکت بیشتر برای حمایت از پروژه‌های مسکن را فراهم کند.

معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه، کمک‌هایی برای تجهیز بنیاد مسکن اختصاص خواهد یافت تا بخشی از پروژه‌هایی که در مراحل مختلف اجرا قرار دارند، با سرعت بیشتری به سرانجام برسند.

هدایت با بیان اینکه هدف از این اقدامات، دستیابی به نتایج فراتر از عملکرد فعلی است، گفت: در سال آینده علاوه بر ۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی که در قالب تعهد بنیاد مسکن قرار می‌گیرد، پروژه‌های دیگری نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌ها و تقویت منابع و تجهیزات بنیاد مسکن، روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شتاب گرفته و زمینه بهره‌مندی سریع‌تر متقاضیان از واحدهای مسکونی فراهم شود.