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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

محمدی: تأمین انرژی و پایداری آن اولویت نخست برنامه‌ریزی در کردستان است

محمدی: تأمین انرژی و پایداری آن اولویت نخست برنامه‌ریزی در کردستان است

سنندج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: تأمین انرژی و برنامه‌ریزی برای حفظ پایداری آن از اولویت‌های مسئولان استان است و مدیریت مصرف انرژی باید با رویکردی واقع‌بینانه دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه مدیریت انرژی استان، بر ضرورت اتخاذ تدابیر عملیاتی برای تأمین انرژی و استمرار پایداری آن تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی دیگر صرفاً یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه به بخشی از مسئولیت جمعی و تلاش برای عبور کشور از شرایط ویژه تبدیل شده است.

رئیس کارگروه مدیریت انرژی استان کردستان افزود: در کنار تأمین انرژی، نحوه مصرف و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از هدررفت منابع نیز باید مورد توجه جدی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

محمدی با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حوزه انرژی ادامه داد: برنامه‌های عملیاتی باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی استان، منابع مالی قابل دسترس و امکانات و زیرساخت‌های اجرایی تدوین شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و امکان اجرای آنها طراحی شوند، در نهایت به مجموعه‌ای از ایده‌ها و اهدافی تبدیل خواهند شد که قابلیت تحقق در میدان عمل را ندارند.

برنامه‌ریزی انرژی باید مبتنی بر داده‌های میدانی باشد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان بر ضرورت استفاده از اطلاعات دقیق در تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی در این بخش باید مبتنی بر داده‌های میدانی، ارزیابی مستمر شرایط و بررسی نتایج اقدامات انجام‌شده باشد.

محمدی همچنین هماهنگی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط را یکی از الزامات مدیریت صحیح انرژی دانست و افزود: هم‌افزایی میان ذی‌نفعان می‌تواند از انجام اقدامات موازی، اتلاف منابع و پراکندگی برنامه‌ها جلوگیری کند.

وی بر ضرورت پایش مستمر اجرای برنامه‌های مدیریت انرژی تأکید کرد و گفت: سیاستگذاری زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که در کنار تدوین برنامه، روند اجرای آن نیز به صورت مستمر مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرد.

در ادامه این نشست، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مسئولیت خود ارائه کردند و ضمن تشریح وضعیت موجود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای مدیریت انرژی در فصول آینده مطرح کردند.

در این جلسه همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط و ظرفیت‌های استان برای مدیریت مصرف و تأمین پایدار انرژی تأکید شد.

کد مطلب 6942373

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