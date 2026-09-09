به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه مدیریت انرژی استان، بر ضرورت اتخاذ تدابیر عملیاتی برای تأمین انرژی و استمرار پایداری آن تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی دیگر صرفاً یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه به بخشی از مسئولیت جمعی و تلاش برای عبور کشور از شرایط ویژه تبدیل شده است.

رئیس کارگروه مدیریت انرژی استان کردستان افزود: در کنار تأمین انرژی، نحوه مصرف و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از هدررفت منابع نیز باید مورد توجه جدی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

محمدی با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حوزه انرژی ادامه داد: برنامه‌های عملیاتی باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی استان، منابع مالی قابل دسترس و امکانات و زیرساخت‌های اجرایی تدوین شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و امکان اجرای آنها طراحی شوند، در نهایت به مجموعه‌ای از ایده‌ها و اهدافی تبدیل خواهند شد که قابلیت تحقق در میدان عمل را ندارند.

برنامه‌ریزی انرژی باید مبتنی بر داده‌های میدانی باشد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان بر ضرورت استفاده از اطلاعات دقیق در تصمیم‌گیری‌های حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی در این بخش باید مبتنی بر داده‌های میدانی، ارزیابی مستمر شرایط و بررسی نتایج اقدامات انجام‌شده باشد.

محمدی همچنین هماهنگی میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط را یکی از الزامات مدیریت صحیح انرژی دانست و افزود: هم‌افزایی میان ذی‌نفعان می‌تواند از انجام اقدامات موازی، اتلاف منابع و پراکندگی برنامه‌ها جلوگیری کند.

وی بر ضرورت پایش مستمر اجرای برنامه‌های مدیریت انرژی تأکید کرد و گفت: سیاستگذاری زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که در کنار تدوین برنامه، روند اجرای آن نیز به صورت مستمر مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرد.

در ادامه این نشست، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مسئولیت خود ارائه کردند و ضمن تشریح وضعیت موجود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای مدیریت انرژی در فصول آینده مطرح کردند.

در این جلسه همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط و ظرفیت‌های استان برای مدیریت مصرف و تأمین پایدار انرژی تأکید شد.