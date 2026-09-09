به گزارش خبرگزاری مهر، با افزایش حجم سفرهای پایان هفته و پیشبینی تردد سنگین در جادههای شمالی، محدودیتهای ترافیکی از ظهر چهارشنبه ۱۸ شهریور در برخی محورهای مواصلاتی به اجرا درمیآمد.
بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، تردد موتورسیکلتها از ساعت ۱۲ امروز تا ساعت ۶ صبح شنبه ۲۱ شهریور در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران-سمنان-مشهد و مسیرهای بالعکس ممنوع است. موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی که برای انجام مأموریتهای ضروری تردد میکنند، از این ممنوعیت مستثنی هستند.
محدودیتهای ویژه در محور چالوس
در محور کرج-چالوس و مسیر بالعکس، ممنوعیت تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان برقرار است.همچنین در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه، در صورت افزایش حجم ترافیک، احتمال اجرای محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت وجود دارد و تصمیم نهایی در این زمینه با مأموران پلیس راه خواهد بود.
محدودیتهای قطعی محور چالوس روز جمعه ۲۰ شهریور اعمال میشود. بر این اساس، از ساعت ۱۴ تردد خودروها به مقصد چالوس از ابتدای آزادراه تهران-شمال محدود خواهد شد.
از ساعت ۱۵ نیز در ابتدای پل زنگوله، در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، انسداد کامل مسیر اجرا میشود.از ساعت ۱۶، مسیر مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه و در جهت شمال به جنوب خواهد بود. این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد و پس از آن، مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوباره به صورت دوطرفه در اختیار رانندگان قرار میگیرد.
در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر طرح یکطرفه نیز وجود دارد.
طبق این اطلاعیه، تردد ساکنان و افراد محلی از جاده قدیم کرج-چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد خواهد بود؛ اما خودروهایی که قصد سفر به چالوس را دارند، همزمان با اجرای محدودیت جنوب به شمال، از میدان امیرکبیر اجازه ادامه مسیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.
ممنوعیت تردد کامیونها در محور هراز
در محور هراز نیز تردد تمامی تریلرها در هر دو مسیر همچنان ممنوع است، تردد کامیونها و کامیونتها، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، امروز چهارشنبه از ساعت ۱۲ تا ۲۴ ممنوع خواهد بود.این محدودیت در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز از ساعت ۸ تا ۲۴ اعمال میشود.
همچنین در روزهای جمعه و شنبه، چنانچه حجم ترافیک افزایش یابد، پلیس راه میتواند محدودیت یکطرفه مقطعی را در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا کند.
مرکز مدیریت راههای کشور از رانندگان خواسته است با توجه به اجرای این محدودیتها، پیش از حرکت از آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط تردد در محورهای شمالی اطلاع حاصل کرده و زمان سفر خود را مدیریت کنند.
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