«رضا زنده دل» شهردار لاهیجان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: با حضور نیروهای سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، این آتش‌سوزی در لحظات ابتدایی کنترل و مهار شد و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: بخشی از شیطان کوه که عصر روز چهارشنبه دچار حریق و مهار شده بود، در ساعات اولیه بامداد امروز بر اثر وزش باد و باقی‌ماندن کانون‌های حرارتی، به‌طور محدود دوباره شعله‌ور شد.

شایعات و بررسی علت حادثه

پس از وقوع این آتش‌سوزی ابهامات و شایعاتی در فضای مجازی مطرح شد؛ برخی دلیل حادثه را تغییر کاربری زمین و برخی دیگر ارتباط آن با پروژه بام لند لاهیجان عنوان کردند.

اما بررسی‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که این ادعاها صحت ندارد، چرا که محل وقوع حریق در یال کوه و در منابع طبیعی قرار دارد و فاقد مالکیت شخصی است که بخواهد کاربری آن تغییر یابد.

همچنین مسیر اجرای پروژه بام لند در سوی مقابل این نقطه واقع شده و شهردار لاهیجان نیز تأکید کرده است که هیچ درختی برای اجرای این پروژه قطع نخواهد شد.

نقش عامل انسانی در وقوع آتش‌سوزی

مردم محلی و کسبه اطراف منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عامل انسانی را دلیل اصلی این حادثه عنوان کردند و معتقدند روشن کردن آتش توسط گردشگران یا نوجوانان، موجب بروز آتش‌سوزی شده است.

به گفته آنان، این موضوع ضرورت مدیریت و کنترل مسیرهای ورودی فرعی به بام سبز و ارتفاعات کوه را بیش از پیش آشکار می‌کند و برخی معتقدند که باید این مسیرها فنس‌کشی و ایمن‌سازی شوند تا از ورود افراد متفرقه جلوگیری شود و طبیعت فرصتی برای بازسازی و تنفس داشته باشد.

دستور دادستان برای شناسایی و برخورد با عوامل آتش‌سوزی

«مراد قربانزاده هریس» دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان نیز با صدور دستوری تأکید کرده است که عوامل این حادثه به سرعت شناسایی و بازداشت شوند.