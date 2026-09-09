به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر چهارشنبه در آیین اختتامیه سی و سومین جشنواره فرهنگی هنری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه ملی مهارت کشور در شهرکرد که با حضور معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه ملی مهارت کشور برگزار شد با ابزار خرسندی از برپایی این رویداد قرآنی فاخر در چهارمحال و بختیاری و اشاره به اینکه جوان تحت تاثیر صداقت و صفای باطن تحت تأثیر قرار می‌گیرد، اظهار کرد: جوان در هر محیطی که قرار گیرد و با هر کسی که معاشرت می‌کند، تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه خورشید تابنده شخصیت والای امام خمینی (ره) جوانان را در دوران انقلاب تحت تأثیر قرار داد، افزود: جوانان به این عالم ربانی و فقیه عالیقدر ارادت پیدا کردند. آیت‌الله سید احمد خوانساری هم یکی دیگر از عالمان ربانی و مراجع عظام تقلید بودند که قشر جوان را تحت تأثیر قرار دادند.

فاطمی با بیان اینکه بر طبق معارف روایی پرهیز از گناه در حالی که زمینه انجامش مهیا باشد هم‌تراز جهاد است، یادآور شد: انسان عفیف و پاکدامن فرشته‌ای از فرشتگان خداست؛ رقیبان و دشمنان جمهوری اسلامی از هر ترفندی که دین را تضعیف کنند و ارزش‌ها را از کار بیندازند و اعتقادات را که زیربنای حکومت اسلامی است، به نابودی کشانند.

وی با تأکید بر ضرورت محافظت از هویت خودمان، بیان کرد: ترویج فرقه‌های انحرافی و ترویج فرهنگ غرب و آندلس‌سازی از ایران در راستای همین سیاست دشمنان بوده و نقش جوانان غیور و شجاع در اینجا پررنگ است و باید از حجاب و پوشش مراقبت کنند بلکه ترویجش دهند.

امام جمعه شهرکرد گفت: همان‌طور که دشمنان در حال پیشروی‌اند ما هم باید در صدد حفظ و فتح سنگرها باشیم. البته نباید دعوا و فتنه راه بیندازیم چرا که دشمن مترصد فرصتی است تا سوءاستفاده کند.