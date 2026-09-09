به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ با نتیجه سه بر یک چین را شکست داد و با کسب سومین برد متوالی، به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی مرحله حذفی شد.

علی حاجی‌پور درباره روند تیم در این رقابت‌ها اظهار داشت: همه بازی‌ها برایمان مهم است و رفته‌رفته هم داریم با شرایط ایده‌آلی که می‌خواهیم، در این سالن و در این جو، پیشرفت می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: امیدوارم با آمادگی، ذهنیت و همدلی بیشتر برویم برای بازی‌های حذفی.

ملی‌پوش فاروجی والیبال در پاسخ به این سوال که آیا تفاوتی دارد تیم ملی ایران در مرحله بعد با چه حریفی روبه‌رو شود، عنوان کرد: تیمی که بخواهد قهرمان شود، به نظرم زیاد برایش مهم نیست.

تیم ملی والیبال ایران با سه پیروزی و ۹ امتیاز و تنها یک ست واگذار شده، به عنوان صدرنشین گروه دوم به مرحله بعد صعود کرد و در مرحله یک‌چهارم نهایی از ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۱۹ شهریور به مصاف چین‌تایپه خواهد رفت.