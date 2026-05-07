به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب از گزارشی مردمی مشاهده یک خرس قهوه‌ای زخمی در حوالی منطقه آزاد شبلیز شهرستان دنا خبر داد و اظهار کرد: پس از اعلام این گزارش، کارشناسان و یگان حفاظت محیط‌زیست استان با تجهیزات بیهوشی حیات‌وحش به محل اعزام شدند.

وی افزود: محیط‌بانان در محل یک خرس ماده چهار ساله را یافتند که از ناحیه گردن و پشت دست، نزدیک ستون فقرات، هدف گلوله قرار گرفته و توان حرکتی خود را از دست داده بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این خرس پس از هماهنگی با دامپزشک برای بررسی دقیق و انجام اقدامات درمانی به مرکز دامپزشکی دنا منتقل شد اما به علت شدت جراحت و خون‌ریزی، در مسیر انتقال تلف شد.

وی علت اصلی مرگ این خرس را اصابت گلوله و خون‌ریزی شدید اعلام کرد و یادآور شد: از مردم طبیعت‌دوست تقاضا می‌شود هرگونه اطلاعات مرتبط را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند.

دیانتی نسب تأکید کرد: جوامع محلی در صورت مشاهده تهدید یا حضور حیات‌وحش، موضوع را سریعاً به پاسگاه‌های محیط‌بانی اطلاع دهند تا اقدامات لازم به‌صورت ایمن و کارشناسی انجام شود.