به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب از گزارشی مردمی مشاهده یک خرس قهوهای زخمی در حوالی منطقه آزاد شبلیز شهرستان دنا خبر داد و اظهار کرد: پس از اعلام این گزارش، کارشناسان و یگان حفاظت محیطزیست استان با تجهیزات بیهوشی حیاتوحش به محل اعزام شدند.
وی افزود: محیطبانان در محل یک خرس ماده چهار ساله را یافتند که از ناحیه گردن و پشت دست، نزدیک ستون فقرات، هدف گلوله قرار گرفته و توان حرکتی خود را از دست داده بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این خرس پس از هماهنگی با دامپزشک برای بررسی دقیق و انجام اقدامات درمانی به مرکز دامپزشکی دنا منتقل شد اما به علت شدت جراحت و خونریزی، در مسیر انتقال تلف شد.
وی علت اصلی مرگ این خرس را اصابت گلوله و خونریزی شدید اعلام کرد و یادآور شد: از مردم طبیعتدوست تقاضا میشود هرگونه اطلاعات مرتبط را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند.
دیانتی نسب تأکید کرد: جوامع محلی در صورت مشاهده تهدید یا حضور حیاتوحش، موضوع را سریعاً به پاسگاههای محیطبانی اطلاع دهند تا اقدامات لازم بهصورت ایمن و کارشناسی انجام شود.
