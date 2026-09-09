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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

هواشناسی تهران: وزش باد شدید و گردوخاک تا شنبه ادامه دارد

هواشناسی تهران: وزش باد شدید و گردوخاک تا شنبه ادامه دارد

تهران- اداره کل هواشناسی استان تهران از تداوم وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در مناطق غربی و جنوبی استان تا روز شنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۴۴ اداره کل هواشناسی استان تهران، از روز پنجشنبه ۱۹ شهریور تا روز شنبه ۲۱ شهریور، در نوار غربی و جنوبی و ارتفاعات استان در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید و در نیمه غربی، جنوبی و تا حدی مناطق مرکزی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.

این شرایط می‌تواند موجب سقوط برخی اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و آسیب به تجهیزات مستقر در فضای باز شود.

همچنین در نقاط مرتفع از جمله برج‌ها و دکل‌ها احتمال خیزش گردوخاک و کاهش موقت دید وجود دارد و در مناطق جنوبی و غربی استان و شهر تهران نیز کاهش کیفیت هوا و انتقال موقت گردوخاک از استان‌های همجوار دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان تهران همچنین اعلام کرد که در برخی ساعات افزایش ابر و بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعدوبرق در نیمه شمالی و غربی استان پیش‌بینی می‌شود و این شرایط به‌ویژه از بعدازظهر جمعه و طی روزهای شنبه و یکشنبه در ارتفاعات شمالی استان مورد انتظار است.

بر اساس این هشدار، شهروندان از تردد و توقف در کنار درختان، سازه‌های ناتمام و تأسیسات و مکان‌های مرتفع خودداری کرده و نسبت به استحکام داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها اطمینان حاصل کنند.

همچنین احتیاط در تردد جاده‌ای و جاده‌های کوهستانی، پرهیز از طبیعت‌گردی و کوهنوردی و صعود به قله‌ها و ارتفاعات بالادست و استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متأثر از گردوخاک توصیه شده است.

کد مطلب 6942523

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